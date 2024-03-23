https://1prime.ru/20240323/nagrada-846649236.html
Бастрыкин объявил о наградах помогающим при спасении людей в "Крокусе"
Бастрыкин объявил о наградах помогающим при спасении людей в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин объявил о наградах помогающим при спасении людей в "Крокусе"
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил найти помогающих при спасении во время теракта в подмосковном "Крокусе" для вручения | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T22:27+0300
2024-03-23T22:27+0300
2024-03-23T22:27+0300
происшествия
крокус сити холл
награда
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил найти помогающих при спасении во время теракта в подмосковном "Крокусе" для вручения наград, указывается в Telegram-канале СК России."Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами", — сообщается в публикации. Ранее Бастрыкин поручил наградить мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в "Крокусе". Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. В МВД сообщили, что задержанные по подозрению в совершении теракта являются иностранцами. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, награда
Происшествия, Крокус сити холл, награда
Бастрыкин объявил о наградах помогающим при спасении людей в "Крокусе"
Бастрыкин: всех помогавших при спасении людей в "Крокусе" представят к наградам
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил найти помогающих при спасении во время теракта в подмосковном "Крокусе" для вручения наград, указывается в Telegram-канале СК России.
"Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами", — сообщается в публикации.
Ранее Бастрыкин поручил наградить мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в "Крокусе".
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших.
МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе"
По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. В МВД сообщили, что задержанные по подозрению в совершении теракта являются иностранцами.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.