https://1prime.ru/20240323/napka-846638861.html

НАПКА призвала простить долги всем пострадавшим в "Крокусе"

НАПКА призвала простить долги всем пострадавшим в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

НАПКА призвала простить долги всем пострадавшим в "Крокусе"

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) выступила с призывом к участникам рынка профессионального взыскания списать долги всех,... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T16:53+0300

2024-03-23T16:53+0300

2024-03-23T16:53+0300

происшествия

крокус сити холл

напка

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) выступила с призывом к участникам рынка профессионального взыскания списать долги всех, кто пострадал в результате террористического акта в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств призывает всех участников рынка профессионального взыскания поддержать инициативу крупнейших компаний отрасли, входящих в совет ассоциации, и принять решение о прощении долгов всех пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" 22 марта 2024 года", - заявили там.Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. Как сообщили очевидцы, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, преступники принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. После этого в здании начался сильный пожар.На место направили десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, жертвами теракта стали 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество погибших выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокус сити холле", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. По словам Пескова, глава государства отдал все необходимые распоряжения.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, они хотели перейти госграницу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, которые непосредственно участвовали в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся нападении, отметив, что предупреждение, которое две недели назад было выпущено американским посольством в Москве, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/krokus-846637338.html

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крокус сити холл, напка