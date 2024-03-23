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В Госдуме предложили вооружить охрану в местах массового скопления людей

В Госдуме предложили вооружить охрану в местах массового скопления людей - 23.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили вооружить охрану в местах массового скопления людей

Места массового скопления людей необходимо обеспечить вооруженной охраной, заявил после теракта в "Крокус сити холле" депутат Государственной думы от... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T16:37+0300

2024-03-23T16:37+0300

2024-03-23T16:37+0300

происшествия

крокус сити холл

госдума

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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – ПРАЙМ. Места массового скопления людей необходимо обеспечить вооруженной охраной, заявил после теракта в "Крокус сити холле" депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."Сегодняшняя ситуация в стране требует нахождения вооруженной охраны в местах скопления людей, таких как торговые-развлекательные центры, кинотеатры, театры, вокзалы и многое другое", - сказал он РИА Новости.По его словам, на сегодняшний день эта проблема "не просто назрела, а уже стучится в наши двери". "Ее нужно решать в кратчайшие сроки для безопасности граждан и общества в целом", - подчеркнул парламентарий. Белик отметил, что наличие вооруженной охраны зачастую просто оттолкнет желающих побряцать оружием среди мирных людей. "Вооруженная охрана, увидев террористов, сразу бы открыла огонь, а значит завязалась бы перестрелка и не было бы такого количества жертв, а вполне возможно, увидев бы вооруженных охранников, готовых к бою, террорист просто бы передумал нападать на мирных людей", - сказал он. Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошло накануне вечером. Как сообщили очевидцы, в зал через партер прорвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они начали стрелять в людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших направляли в больницы Москвы и области.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта увеличилось до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о произошедшем, он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники планировали перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/sheremet-846634711.html

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крокус сити холл, госдума