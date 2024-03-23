https://1prime.ru/20240323/orban-846640135.html

Орбан направил письмо Путину с соболезнованиями после теракта в "Крокусе"

Орбан направил письмо Путину с соболезнованиями после теракта в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Орбан направил письмо Путину с соболезнованиями после теракта в "Крокусе"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями российскому напроду в связи с терактом в подмосковном | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T17:37+0300

2024-03-23T17:37+0300

2024-03-23T17:37+0300

происшествия

венгрия

крокус сити холл

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БУДАПЕШТ, 23 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями российскому напроду в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", указал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. "В письме премьер-министр Виктор Орбан выразил соболезнования президенту Владимиру Путину и всем гражданам России в связи с жестоким террористическим актом в московском "Крокус сити холле", — цитирует Хаваши агентство MTI. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт шокирован кадрами произошедшего, и пожелал семьям погибших сил, а раненым скорейшего полного выздоровления.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846624945.html

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венгрия, крокус сити холл