https://1prime.ru/20240323/pensii-846571086.html
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 апреля
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 апреля - 23.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 апреля
C 1 апреля социальные пенсии, в том числе по потере кормильца, а также по инвалидности Социальный фонд России повысит на 7,5%. Индексация коснется порядка 3,4... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T01:01+0300
2024-03-23T01:01+0300
2024-03-23T01:01+0300
эксклюзив
пенсии
россия
индексация пенсий
соцфонд
юлия финогенова
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. C 1 апреля социальные пенсии, в том числе по потере кормильца, а также по инвалидности Социальный фонд России повысит на 7,5%. Индексация коснется порядка 3,4 миллиона человек, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Социальные пенсии выплачиваются гражданам, которым к моменту назначения не хватило необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости, объяснил экономист.С учетом индексации размер социальной пенсии составит 7689,83 рубля, а по инвалидности – в зависимости от категории получателя.Так, у детей-инвалидов и инвалидов 1 группы с детства размер социальной пенсии составит 18455,42 руб., у инвалидов 2 группы с детства и 1 группы - 15379,73 руб., у инвалидов 2 и 3 групп - 7689,83 руб. и 6536,41 руб. соответственно. Для детей, потерявших одного кормильца, размер социальной пенсии с учетом повышения составит 7689,83 руб., а двух - 15379,66 руб.По словам эксперта, апрельская индексация также затронет получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, размер выплат по которым зависит от размера социальной пенсии.“Повышение произойдет у военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, членов семей погибших или умерших во время службы, у участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, бывших работников лётно-испытательного состава”, - перечислила эксперт.Повышение размера пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца коснется еще ряда пенсионеров, пенсия которых рассчитывается от базового уровня социальной пенсии. Это следующие категории получателей: бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, необоснованно репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями.
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эксклюзив, пенсии, россия, индексация пенсий, соцфонд, юлия финогенова
Эксклюзив, Пенсии, РОССИЯ, индексация пенсий, Соцфонд, Юлия Финогенова
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. C 1 апреля социальные пенсии, в том числе по потере кормильца, а также по инвалидности Социальный фонд России повысит на 7,5%. Индексация коснется порядка 3,4 миллиона человек, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Социальные пенсии выплачиваются гражданам, которым к моменту назначения не хватило необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости, объяснил экономист.
С учетом индексации размер социальной пенсии составит 7689,83 рубля, а по инвалидности – в зависимости от категории получателя.
Так, у детей-инвалидов и инвалидов 1 группы с детства размер социальной пенсии составит 18455,42 руб., у инвалидов 2 группы с детства и 1 группы - 15379,73 руб., у инвалидов 2 и 3 групп - 7689,83 руб. и 6536,41 руб. соответственно. Для детей, потерявших одного кормильца, размер социальной пенсии с учетом повышения составит 7689,83 руб., а двух - 15379,66 руб.
По словам эксперта, апрельская индексация также затронет получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, размер выплат по которым зависит от размера социальной пенсии.
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“Повышение произойдет у военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, членов семей погибших или умерших во время службы, у участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, бывших работников лётно-испытательного состава”, - перечислила эксперт.
Повышение размера пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца коснется еще ряда пенсионеров, пенсия которых рассчитывается от базового уровня социальной пенсии. Это следующие категории получателей: бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, необоснованно репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями.