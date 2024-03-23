Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 апреля - 23.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240323/pensii-846571086.html
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 апреля
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 апреля - 23.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 апреля
C 1 апреля социальные пенсии, в том числе по потере кормильца, а также по инвалидности Социальный фонд России повысит на 7,5%. Индексация коснется порядка 3,4... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T01:01+0300
2024-03-23T01:01+0300
эксклюзив
пенсии
россия
индексация пенсий
соцфонд
юлия финогенова
https://cdnn.1prime.ru/img/83325/08/833250834_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_971f6171654f2d4e9e61338efdaae1cb.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. C 1 апреля социальные пенсии, в том числе по потере кормильца, а также по инвалидности Социальный фонд России повысит на 7,5%. Индексация коснется порядка 3,4 миллиона человек, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Социальные пенсии выплачиваются гражданам, которым к моменту назначения не хватило необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости, объяснил экономист.С учетом индексации размер социальной пенсии составит 7689,83 рубля, а по инвалидности – в зависимости от категории получателя.Так, у детей-инвалидов и инвалидов 1 группы с детства размер социальной пенсии составит 18455,42 руб., у инвалидов 2 группы с детства и 1 группы - 15379,73 руб., у инвалидов 2 и 3 групп - 7689,83 руб. и 6536,41 руб. соответственно. Для детей, потерявших одного кормильца, размер социальной пенсии с учетом повышения составит 7689,83 руб., а двух - 15379,66 руб.По словам эксперта, апрельская индексация также затронет получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, размер выплат по которым зависит от размера социальной пенсии.“Повышение произойдет у военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, членов семей погибших или умерших во время службы, у участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, бывших работников лётно-испытательного состава”, - перечислила эксперт.Повышение размера пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца коснется еще ряда пенсионеров, пенсия которых рассчитывается от базового уровня социальной пенсии. Это следующие категории получателей: бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, необоснованно репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями.
https://1prime.ru/20240313/pensions-846246986.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83325/08/833250834_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_37d03b9f37fe009deb432b337cfd167c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, пенсии, россия, индексация пенсий, соцфонд, юлия финогенова
Эксклюзив, Пенсии, РОССИЯ, индексация пенсий, Соцфонд, Юлия Финогенова
01:01 23.03.2024
 
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 апреля

Профессор Финогенова: пенсии около 3,4 миллиона россиян повысят на 7,5 процента с 1 апреля

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. C 1 апреля социальные пенсии, в том числе по потере кормильца, а также по инвалидности Социальный фонд России повысит на 7,5%. Индексация коснется порядка 3,4 миллиона человек, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Социальные пенсии выплачиваются гражданам, которым к моменту назначения не хватило необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости, объяснил экономист.
С учетом индексации размер социальной пенсии составит 7689,83 рубля, а по инвалидности – в зависимости от категории получателя.
Так, у детей-инвалидов и инвалидов 1 группы с детства размер социальной пенсии составит 18455,42 руб., у инвалидов 2 группы с детства и 1 группы - 15379,73 руб., у инвалидов 2 и 3 групп - 7689,83 руб. и 6536,41 руб. соответственно. Для детей, потерявших одного кормильца, размер социальной пенсии с учетом повышения составит 7689,83 руб., а двух - 15379,66 руб.
По словам эксперта, апрельская индексация также затронет получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, размер выплат по которым зависит от размера социальной пенсии.
Зимние пляжи открылись в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Россиянам назвали лучшие города для жизни на пенсии
13 марта, 11:17
“Повышение произойдет у военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, членов семей погибших или умерших во время службы, у участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, бывших работников лётно-испытательного состава”, - перечислила эксперт.
Повышение размера пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца коснется еще ряда пенсионеров, пенсия которых рассчитывается от базового уровня социальной пенсии. Это следующие категории получателей: бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, необоснованно репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями.
 
ЭксклюзивПенсииРОССИЯиндексация пенсийСоцфондЮлия Финогенова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала