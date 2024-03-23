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Помощница директора группы "Пикник" до сих пор не вышла на связь

Помощница директора группы "Пикник" до сих пор не вышла на связь - 23.03.2024, ПРАЙМ

Помощница директора группы "Пикник" до сих пор не вышла на связь

Участники группы "Пикник" после террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске не могут связаться с помощницей директора Екатериной... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T21:01+0300

2024-03-23T21:01+0300

2024-03-23T21:01+0300

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Участники группы "Пикник" после террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске не могут связаться с помощницей директора Екатериной Кушнер, говорится в официальной группе коллектива "ВКонтакте". "Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь. У нас всё ещё нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда", - отмечается в посте.Директор "Пикника" Юрий Чернышевский сказал с РИА Новости, что коллектив разыскивал именно Кушнер. Отвечая на вопрос, была ли его помощница тем участником коллектива, о котором говорилось в сообщениях ранее, директор сказал, что именно о ней шла речь.Теракт в зале "Крокус сити холл" произошел в пятницу вечером. Как сообщили очевидцы, в зал через партер проникли как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании разгорелся сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что администрация США не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл