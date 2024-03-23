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Польша осуждает теракт в "Крокус сити холле", заявил Туск
Польша осуждает теракт в "Крокус сити холле", заявил Туск - 23.03.2024, ПРАЙМ
Польша осуждает теракт в "Крокус сити холле", заявил Туск
Варшава осуждает теракт в "Крокус сити холле", сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T16:50+0300
2024-03-23T16:50+0300
2024-03-23T16:50+0300
происшествия
польша
крокус сити холл
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ВАРШАВА, 23 мар — ПРАЙМ. Варшава осуждает теракт в "Крокус сити холле", сообщил премьер-министр республики Дональд Туск."Польша решительно осуждает жестокое нападение на "Крокус сити холл" в Москве. Мы все скорбим вместе с семьями погибших", — отметил Туск на платформе Х.Туск выразил надежду, что данное событие не станет причиной для "эскалации насилия и агрессии".Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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польша, крокус сити холл
Происшествия, ПОЛЬША, Крокус сити холл
Польша осуждает теракт в "Крокус сити холле", заявил Туск
Туск: Польша решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле"
ВАРШАВА, 23 мар — ПРАЙМ. Варшава осуждает теракт в "Крокус сити холле", сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.
"Польша решительно осуждает жестокое нападение на "Крокус сити холл" в Москве. Мы все скорбим вместе с семьями погибших", — отметил Туск на платформе Х.
Туск выразил надежду, что данное событие не станет причиной для "эскалации насилия и агрессии".
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших.
По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура.
США знали о подготовке взрывов "Северных потоков", заявил глава МИД Польши
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.