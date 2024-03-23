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Посетитель "Крокуса" рассказал, как обезвредил террориста - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Посетитель "Крокуса" рассказал, как обезвредил террориста
Посетитель "Крокуса" рассказал, как обезвредил террориста - 23.03.2024, ПРАЙМ
Посетитель "Крокуса" рассказал, как обезвредил террориста
Один из посетителей концертного зала "Крокус сити холл", оказавшийся во время нападения террористов, рассказал, как ему удалось воспрепятствовать одному из... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T23:10+0300
2024-03-23T23:10+0300
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Один из посетителей концертного зала "Крокус сити холл", оказавшийся во время нападения террористов, рассказал, как ему удалось воспрепятствовать одному из преступников, когда тот перезаряжал автомат. Об этом мужчина, представившийся Михаилом, рассказал телеканалу "Россия 24".В момент атаки мужчина с супругой находился в бельэтаже зрительного зала. Когда раздались выстрелы, большинство посетителей оказалось в растерянности, они не понимали, что происходит.Михаил и его жена направились к лестнице на спуск, где уже было много людей. Когда до эвакуационного выхода оставалось несколько метров, прогремел первый взрыв, началось возгорание в зале. Террористы начали стрелять по людям, пытавшимся укрыться.Михаил увидел трех преступников — они шли по коридору и поливали огнем все вокруг. По его признанию, первоначально была надежда на то, что террористы хотят только захватить заложников, но потом оказалось, что преступники хладнокровно расстреливали в упор людей, которых положили лицом вниз в одном из коридоров.Затем трое террористов пошли по бельэтажу, а четвертый задержался — увидев Михаила и его жену, он начал перезаряжать свой автомат.Михаил незамедлительно оттолкнул жену в безопасное место, а сам прыгнул на террориста, схватился одной рукой за оружие, а второй начал бить по его голове. Бандит пытался вырваться, но Михаил удержал его захватом за шею, ему на помощь прибежал другой зритель, который поставленным ударом оглушил террориста, потерявшего сознание.Теракт в "Крокус сити холле" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер проникли лица в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным Следственного комитета, в результате погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о произошедшем в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.Автомобиль, на которой террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники планировали пересечь границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад посольством США в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
https://1prime.ru/20240323/makgregor-846649389.html
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крокус сити холл
Происшествия, Крокус сити холл
23:10 23.03.2024
 
Посетитель "Крокуса" рассказал, как обезвредил террориста

Посетитель "Крокуса" обезвредил террориста во время перезарядки автомата

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Один из посетителей концертного зала "Крокус сити холл", оказавшийся во время нападения террористов, рассказал, как ему удалось воспрепятствовать одному из преступников, когда тот перезаряжал автомат. Об этом мужчина, представившийся Михаилом, рассказал телеканалу "Россия 24".
В момент атаки мужчина с супругой находился в бельэтаже зрительного зала. Когда раздались выстрелы, большинство посетителей оказалось в растерянности, они не понимали, что происходит.
Михаил и его жена направились к лестнице на спуск, где уже было много людей. Когда до эвакуационного выхода оставалось несколько метров, прогремел первый взрыв, началось возгорание в зале. Террористы начали стрелять по людям, пытавшимся укрыться.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
Макгрегор допустил причастность ЦРУ и MI6 к теракту в "Крокусе"
22:32
Михаил увидел трех преступников — они шли по коридору и поливали огнем все вокруг. По его признанию, первоначально была надежда на то, что террористы хотят только захватить заложников, но потом оказалось, что преступники хладнокровно расстреливали в упор людей, которых положили лицом вниз в одном из коридоров.
Затем трое террористов пошли по бельэтажу, а четвертый задержался — увидев Михаила и его жену, он начал перезаряжать свой автомат.
Михаил незамедлительно оттолкнул жену в безопасное место, а сам прыгнул на террориста, схватился одной рукой за оружие, а второй начал бить по его голове. Бандит пытался вырваться, но Михаил удержал его захватом за шею, ему на помощь прибежал другой зритель, который поставленным ударом оглушил террориста, потерявшего сознание.
Они всех расстреливали – свидетельница трагедии в Крокусе о террористах - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
"Как развлекались". Очевидцы рассказали о массовых убийствах в ходе теракта
14:52
Теракт в "Крокус сити холле" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер проникли лица в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
По последним данным Следственного комитета, в результате погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о произошедшем в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.
Автомобиль, на которой террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники планировали пересечь границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад посольством США в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холл
 
 
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