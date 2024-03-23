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Пожар в "Крокусе" продолжается на 500 "квадратах", сообщили в МЧС

Пожар в "Крокусе" продолжается на 500 "квадратах", сообщили в МЧС - 23.03.2024, ПРАЙМ

Пожар в "Крокусе" продолжается на 500 "квадратах", сообщили в МЧС

Пожарные продолжают тушить очаги возгорания в центре "Крокус сити холл" на крыше, втором и третьем этажах, общая площадь пожара составляет 500 квадратных... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T15:10+0300

2024-03-23T15:10+0300

2024-03-23T15:55+0300

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Пожарные продолжают тушить очаги возгорания в центре "Крокус сити холл" на крыше, втором и третьем этажах, общая площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Как отметили в ведомстве, на месте обрушения конструкций работают аэромобильные группировки Центра "Лидер" и отряда "Центроспас". По состоянию на 14.00 разобрано 41 кубический метр завалов.Кроме того, более 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России находятся в готовности. "Сотрудники МЧС России продолжают тушение очагового горения на кровле, втором и третьем этажах на общей площади 500 квадратных метров", - отмечается в сообщении. Сводная группа из 35 психологов МЧС работает с пострадавшими и членами семей погибших. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером в пятницу. Как сообщили очевидцы, в зал через партер ворвались несколько мужчин, они были в камуфляже и без масок, преступники принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.На место направили несколько десятков бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы столицы и Подмосковья.По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков подчеркнул, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, террористы планировали пересечь госграницу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в нападении. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.

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ГУ МЧС сообщает, что к тушению пожара в "Крокус сити холле" привлечено 477 человек и 183 единицы техники ГУ МЧС сообщает, что к тушению пожара в "Крокус сити холле" привлечено 477 человек и 183 единицы техники 2024-03-23T15:10+0300 true PT0M07S

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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крокус сити холл