https://1prime.ru/20240323/prokuratura-846647749.html

"Крокус" полностью проверяли на пожаробезопасность, заявила прокуратура

"Крокус" полностью проверяли на пожаробезопасность, заявила прокуратура - 23.03.2024, ПРАЙМ

"Крокус" полностью проверяли на пожаробезопасность, заявила прокуратура

Концертный зал "Крокус Сити Холл", где после теракта произошел пожар с обрушением конструкций, контролирующие органы проверяли на пожарную безопасность в полном | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T20:51+0300

2024-03-23T20:51+0300

2024-03-23T20:51+0300

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Концертный зал "Крокус Сити Холл", где после теракта произошел пожар с обрушением конструкций, контролирующие органы проверяли на пожарную безопасность в полном объеме, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. В ведомстве отметили, что в ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявляются публикации с недостоверными и непроверенными сведениями. "Так, выявлены публикации, содержащие информацию о непроведении контролирующими органами необходимых проверочных мероприятий соблюдения пожарной и эксплуатационной безопасности развлекательных объектов "Крокус Сити Холл". Данная информация не соответствует действительности", - подчеркивается в сообщении."Установлено, что все необходимые проверочные мероприятия проводились в полном объеме", - отмечается в публикации.Теракт в "Крокус сити холле" произошел накануне вечером. Как сообщили очевидцы, в зал через партер проникли несколько лиц в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил ранее, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл