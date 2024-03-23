https://1prime.ru/20240323/putin-846634881.html
Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокусе"
Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после произошедшего накануне в подмосковном Красногорске теракта в центре "Крокус сити холл". | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T15:27+0300
2024-03-23T15:27+0300
2024-03-23T16:00+0300
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после произошедшего накануне в подмосковном Красногорске теракта в центре "Крокус сити холл".Глава государства назвал случившееся кровавым и варварским терактом. По его словам, жертвами стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей."Жертвами теракта стали наши соотечественники, в том числе дети, женщины, подростки", — сказал он. Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни.Он выразил уверенность, что врачи сделают все возможное и невозможное для спасения жизней пострадавших. За тех, кто в тяжелом состоянии после теракта в "Крокусе", сейчас борются врачи, добавил президент.Путин пообещал оказал необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших.Глава государства сказал, что в Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические мерыТакже он сообщил, что все четверо исполнителей теракта в "Крокусе" найдены и задержаны, всего задержаны 11 человек. Он уточнил, что стрелявшие в "Крокусе" двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно".Путин заверил, что следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта. Террористов ждет возмездие и забвение, подеркнул он. Глава государства пообещал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое наказание. "Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной теракта", — сказал он.По словам президента, очевидно, что Россия столкнулась с подготовленным массовым убийством мирных людей. "Мы знаем, что такое угроза терроризма, рассчитываем на взаимодействие со всеми государствами, которые разделяют нашу боль", — подчеркнул Путин.Путин выразил глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте в "Крокусе".Президент назвал общим долгом "быть в одном строю, так будет и впредь, сказал он."Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность, силу народа России, никому не удастся посеять ядовитые семена розни и разлад в многонациональное общество", — отметил глава государства, добавив, что страна не раз проходила через тяжелейшие испытания, так будет и сейчас.По распоряжению Путина 24 марта объявлен днем общенационального траура.Теракт в зале "Крокус сити холл" произошел вечером в пятницу. По свидетельству очевидцев, в зал через партер прорвались лица в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место направили десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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LIVE: Обращение Владимира Путина
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крокус сити холл
Крокус сити холл, Происшествия
Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокусе"
Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокус сити холле"
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после произошедшего накануне в подмосковном Красногорске теракта в центре "Крокус сити холл".
Глава государства назвал случившееся кровавым и варварским терактом. По его словам, жертвами стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей.
"Жертвами теракта стали наши соотечественники, в том числе дети, женщины, подростки", — сказал он. Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни.
Пожар в "Крокусе" продолжается на 500 "квадратах", сообщили в МЧС
Он выразил уверенность, что врачи сделают все возможное и невозможное для спасения жизней пострадавших. За тех, кто в тяжелом состоянии после теракта в "Крокусе", сейчас борются врачи, добавил президент.
Путин пообещал оказал необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших.
Глава государства сказал, что в Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические меры
Также он сообщил, что все четверо исполнителей теракта в "Крокусе" найдены и задержаны, всего задержаны 11 человек. Он уточнил, что стрелявшие в "Крокусе" двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно".
Путин заверил, что следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта. Террористов ждет возмездие и забвение, подеркнул он. Глава государства пообещал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое наказание. "Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной теракта", — сказал он.
По словам президента, очевидно, что Россия столкнулась с подготовленным массовым убийством мирных людей. "Мы знаем, что такое угроза терроризма, рассчитываем на взаимодействие со всеми государствами, которые разделяют нашу боль", — подчеркнул Путин.
Путин выразил глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте в "Крокусе".
Президент назвал общим долгом "быть в одном строю, так будет и впредь, сказал он.
"Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность, силу народа России, никому не удастся посеять ядовитые семена розни и разлад в многонациональное общество", — отметил глава государства, добавив, что страна не раз проходила через тяжелейшие испытания, так будет и сейчас.
По распоряжению Путина 24 марта объявлен днем общенационального траура.
НАТО осудила теракт в "Крокусе"
Теракт в зале "Крокус сити холл" произошел вечером в пятницу. По свидетельству очевидцев, в зал через партер прорвались лица в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место направили десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
По последним данным СК, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.