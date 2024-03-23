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Запад все трактует в свою пользу, заявил Путин
Запад все трактует в свою пользу, заявил Путин - 23.03.2024, ПРАЙМ
Запад все трактует в свою пользу, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что история с югославскими бомбардировками научила его тому, что западные контрагенты России всегда все разворачивают в... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T23:06+0300
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что история с югославскими бомбардировками научила его тому, что западные контрагенты России всегда все разворачивают в свою пользу.Эти слова российского лидера можно услышать в фильме Андрея Кондрашова "Белград". В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года. "Вы знаете, какие можно было бы для нас выводы сделать? Ведь наши западные контрагенты - они ведь всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу", — отметил Путин. Глава государства вспомнил разговор со своим коллегой в 2014 году, в котором обратил внимание, что в ситуации с Югославией почти все страны НАТО приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета Безопасности ООН.Он добавил, что не просто так вспомнил события 2014 года, ведь на Украине тоже началась гражданская война и военные операции против Донбасса."И это продолжалось как раз восемь лет", — заключил Путин.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совбеза ООН. Западные страны объяснили это тем, что местное правительство якобы проводило этнические чистки в косовской автономии и спровоцировало там гуманитарную катастрофу.Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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владимир путин, запад
Запад все трактует в свою пользу, заявил Путин
Путин: западные контрагенты России всегда все разворачивают и трактуют в свою пользу
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что история с югославскими бомбардировками научила его тому, что западные контрагенты России всегда все разворачивают в свою пользу.
Эти слова российского лидера можно услышать в фильме Андрея Кондрашова "Белград". В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.
"Вы знаете, какие можно было бы для нас выводы сделать? Ведь наши западные контрагенты - они ведь всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу", — отметил Путин.
Глава государства вспомнил разговор со своим коллегой в 2014 году, в котором обратил внимание, что в ситуации с Югославией почти все страны НАТО приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета Безопасности ООН.
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Он добавил, что не просто так вспомнил события 2014 года, ведь на Украине тоже началась гражданская война и военные операции против Донбасса.
"И это продолжалось как раз восемь лет", — заключил Путин.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совбеза ООН. Западные страны объяснили это тем, что местное правительство якобы проводило этнические чистки в косовской автономии и спровоцировало там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.