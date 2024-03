Шейхи взбунтовались: главный поставщик нефтедолларов открыл сезон распродаж

https://1prime.ru/20240323/saudi-aramco-846553410.html

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Предполагаемое второе публичное размещение акций арабского нефтяного гиганта Saudi Aramcо не ставит целью пополнить бюджет королевства или каким-то образом "насолить" Соединенным Штатам, с которыми у правящей династии все больше расхождений. Интересы восточного нефтяного гиганта лежат совсем в другой плоскости.Как стало известно изданию Bloomberg, Саудовская Аравия ведет переговоры о привлечении ведущих банков Уолл-стрит для вторичной продажи акций принадлежащего государству нефтяного гиганта Saudi Aramco. Со ссылкой на осведомленные источники в окружении нефтяных шейхов оно сообщило, что обсуждение сделки активно движется вперед. В случае успеха она способна стать одним из крупнейших в мире размещений акций за последние годы.Предыдущее размещение Aramco в 2019 году также "потрясло основы". Оно стало крупнейшим в мировой истории – компании удалось привлечь около 30 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд в 2014 году был установлен китайской интернет-компанией Alibaba, собравшей на размещении 25 миллиардов.На этот раз королевство планирует нанять JPMorgan Chase & Co. в качестве одного из основных андеррайтеров размещения. Bank of America и Morgan Stanley также претендуют на ведущие роли в сделке. Окончательный состав консультантов еще может измениться, вероятно, в него войдут те, кто работал над предыдущим пакетом. К ним могут добавить и новые банки.Конкретики по срокам продажи или количеству акций, которые предложит правительство, не сообщается. Сами банки также отказываются от комментариев. Что и понятно – деньги, как известно, любят тишину.Объем сделки в The People предварительно оценили в 20 миллиардов долларов. Не так масштабно, как пять лет назад, но тоже весомо. Особенно на фоне спада, который глобальный рынок IPO переживает уже не первый год. Причины – рост процентных ставок и инфляции, волатильность на финансовых рынках, геополитическая нестабильность.Так, в США в 2023 году объем размещений составил лишь 20 миллиардов долларов. А в 2022 году суммарная выручка от IPO в мире рухнула на 60% до 180 миллиардов долларов.Залатать дыру в бюджете…Причина, по которой саудовскому нефтяному гиганту снова понадобились деньги, на первый взгляд выглядит очевидной. Они могли бы помочь финансировать крупные инициативы наследного принца Мохаммеда бен Салмана по диверсификации экономики за счет отказа от нефти. Там, что называется, планов громадье: страна строит город будущего Neom с нулевым выбросом углерода, роскошные туристические проекты, развивает промышленность. Год назад было объявлено об инвестициях в размере 51 миллиарда долларов (120 миллиардов саудовских риялов) в восемь компаний в рамках программы поддержки крупного промышленного бизнеса Shareek для роста ВВП к 2030 году.Но если раньше амбиции саудовских шейхов удовлетворялись за счет нефтедолларов (королевство продавало США огромные объемы нефти, получая доллары взамен), то в последнее десятилетие с финансами сложности. Нефть больше не дорожает, а скорее дешевеет, конкуренция растет, а союз с США трещит по швам из-за растущих геополитических амбиций саудитов.Вспомним, что они поддержали ограничение добычи нефти ОПЕК+, хотя высокоранговые американские посланники не раз просили об обратном. А появление с саудовской подачи на мировых торговых площадках такого фактора, как нефтеюань нанесло один из ключевых ударов по монопольному положению доллара в мировых финансах. В итоге дружба с Вашингтоном расстроилась, бюджет королевства дефицитный, а долги растут. Самое время продать немного национального достояния.По расчетам Fitch Ratings, для балансировки финансов Саудовской Аравии нужна нефть дороже 90 долларов за баррель. Это поможет осуществить все задуманные экономические преобразования. Сейчас котировки растут, но все же не достигают заветной отметки, находясь в районе 84-86 долларов за баррель. Вероятно, деньги, полученные в результате IPO, помогли бы залатать эту брешь.…Или трансформировать экономикуС другой стороны, эта версия кажется не совсем состоятельной. Дефицит саудовского бюджета незначительный – чуть выше 1% по итогам прошлого года. На 2024 год бюджет выстроен достаточно консервативно. По прогнозам властей, дефицит должен составить 21 миллиард долларов или 1,8% ВВП. При текущих нефтяных котировках его легко покрыть за счет разумной экономии и развития других доходных статей.Именно на это и пойдут деньги от размещения, полагает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. "Дополнительное размещение акций Aramco отражает долгосрочную стратегию Саудовской Аравии, направленную на трансформацию экономики", - считает он.По его оценкам, новое размещение планируется как относительно небольшое (10-20 миллиардов долларов), причем ближе к нижней границе. Для сравнения, прибыль Saudi Aramco за 2023 году составила 120 миллиардов долларов, в 2022-м – 159 миллиардов. Ее рыночная стоимость - два триллиона долларов. Вырученная от IPO сумма не станет принципиальной для поправки бизнеса компании или для бюджета страны. А вот продвижению отдельных проектов, которые обещают неплохой доход, очень даже поможет.Кроме того, сейчас весьма удачный момент для размещения. Судя по тому, что привлекаются американские инвестбанки, компания может планировать размещение своих акций в Нью-Йорке. "Американский рынок сейчас находится на историческом максимуме. Некоторые технологические компании уже обогнали Saudi Aramco по капитализации — Microsoft, Apple, Nvidia. И в таких условиях было бы неплохо продать часть своих акций", - пояснила эксперт по фондовому рынку "БКС Мир Инвестиций" Людмила Рокотянская.Способ заработать на инвесторахГлобально IPO Saudi Aramco может рассматриваться как часть плана по диверсификации экономики страны. Эксперты напоминают, что компания нарастила выплату дивидендов до 31 миллиарда долларов в этом месяце, несмотря на снижение прибыли. Это произошло через несколько дней после того, как правительство Саудовской Аравии передало государственному инвестфонду дополнительную долю в нефтяном гиганте на сумму 164 миллиарда долларов.Вероятнее всего, оба события связаны с желанием расширить базу инвесторов и повысить их ликвидность, чтобы привлечь больше денег в экономику, полагает Салихов. Акции Saudi Aramco торгуются в настоящее время только на местной бирже (Tadawul), но не выходят на глобальные площадки. Поэтому их котировки являются якорными для местного фондового рынка.Во время IPO 2019 года компания уже привлекла новых акционеров. Ими стали физические лица - граждане Саудовской Аравии, а также некоторые крупные инвестиционные фонды. Возможно, в рамках нового раунда рамки расширят. Это должно сделать акции компании более привлекательными. Сейчас они торгуются примерно на уровнях IPO (30 саудовских риялов за акцию). Основной доход акционеры получали за счет дивидендов (около 5-6%), а не от подорожания самих акций. Исправить эту ситуацию с пользой для бизнеса, рынка и инвесторов призвано новое размещение.

