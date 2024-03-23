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Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан
Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан - 23.03.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Документ размещен на... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T18:30+0300
2024-03-23T18:30+0300
налоги
ндфл
налоговые вычеты
нпф
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, вычеты будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС. Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год. Эти вычеты можно будет получить на определенных условиях: например, договор долгосрочных сбережений должен действовать не менее 10 лет; договор на ведение ИИС – также минимум 10 лет (в переходный период - не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет). Закон сохраняет и действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ для ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года. При этом отменяются инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС. Исключение сделано также для паев, полученных в результате выделения заблокированных активов паевых инвестиционных фондов в закрытый ПИФ. Также закон упрощает процедуру предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения и освобождает от НДС услуги по формированию таких сбережений. Документ обязывает НПФ информировать налоговые органы о заключенных и расторгнутых договорах негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. Для НПФ и налоговых агентов вводятся штрафы за предоставление недостоверных сведений в рамках упрощенной процедуры получения налоговых вычетов. Штраф составит 20% от суммы неправомерно полученного налогоплательщиком налогового вычета. Аналогичная ответственность сейчас предусмотрена для налоговых агентов за подачу недостоверных сведений по ИИС. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, положения о штрафах - через месяц после этого, а нормы об обязанности НПФ представлять информацию налоговикам по соответствующим договорам - с 1 января 2025 года.
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ндфл, налоговые вычеты, нпф
Налоги, НДФЛ, Налоговые вычеты, НПФ
18:30 23.03.2024
 
Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан

Путин подписал закон о введении налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, вычеты будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС.
Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год. Эти вычеты можно будет получить на определенных условиях: например, договор долгосрочных сбережений должен действовать не менее 10 лет; договор на ведение ИИС – также минимум 10 лет (в переходный период - не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет).
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Закон сохраняет и действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ для ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года. При этом отменяются инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС. Исключение сделано также для паев, полученных в результате выделения заблокированных активов паевых инвестиционных фондов в закрытый ПИФ.
Также закон упрощает процедуру предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения и освобождает от НДС услуги по формированию таких сбережений.
Документ обязывает НПФ информировать налоговые органы о заключенных и расторгнутых договорах негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. Для НПФ и налоговых агентов вводятся штрафы за предоставление недостоверных сведений в рамках упрощенной процедуры получения налоговых вычетов.
Штраф составит 20% от суммы неправомерно полученного налогоплательщиком налогового вычета. Аналогичная ответственность сейчас предусмотрена для налоговых агентов за подачу недостоверных сведений по ИИС.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, положения о штрафах - через месяц после этого, а нормы об обязанности НПФ представлять информацию налоговикам по соответствующим договорам - с 1 января 2025 года.
 
НалогиНДФЛНалоговые вычетыНПФ
 
 
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