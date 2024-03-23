https://1prime.ru/20240323/sheremet-846634711.html
В Госдуме намерены инициировать введение в России казни для террористов
В Госдуме намерены инициировать введение в России казни для террористов - 23.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме намерены инициировать введение в России казни для террористов
Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил о намерении... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T15:25+0300
2024-03-23T15:25+0300
2024-03-23T15:55+0300
крокус сити холл
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – ПРАЙМ. Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил о намерении инициировать вопрос, касающийся введения в России смертной казни для террористов. "Намерен инициировать вопрос на законодательном уровне введения в нашей стране смертной казни за терроризм, распространение наркотиков и преступления в отношении несовершеннолетних" - сказал РИА Новости парламентарий.По его словам, у таких преступников "не должно быть никаких, хоть малейших шансов уйти от ответственности". "Чтобы неповадно было впредь больше никому нести угрозу жителям нашей страны", - подчеркнул Шеремет. Депутат отметил, что произошедший теракт в "Крокус сити холле" заставляет реагировать на вызовы современности и пересмотреть существующую законодательную базу. "Уверен, что основная масса жителей нашей страны поддержит введение смертной казни за преступления против человечества", - подчеркнул он. Теракт в "Крокус сити холле" произошел накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в концертный зал через партер прорвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, преступники расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался после этого сильный пожар.На место были направлены несколько десятков бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, в результате погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, обнаружили и остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели пересечь границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил ранее, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
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ПРАЙМ
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крокус сити холл
Крокус сити холл, Происшествия
В Госдуме намерены инициировать введение в России казни для террористов
Депутат Госдумы Шеремет намерен инициировать введение в России казни для террористов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – ПРАЙМ. Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил о намерении инициировать вопрос, касающийся введения в России смертной казни для террористов.
"Намерен инициировать вопрос на законодательном уровне введения в нашей стране смертной казни за терроризм, распространение наркотиков и преступления в отношении несовершеннолетних" - сказал РИА Новости парламентарий.
По его словам, у таких преступников "не должно быть никаких, хоть малейших шансов уйти от ответственности". "Чтобы неповадно было впредь больше никому нести угрозу жителям нашей страны", - подчеркнул Шеремет.
НАТО осудила теракт в "Крокусе"
Депутат отметил, что произошедший теракт в "Крокус сити холле" заставляет реагировать на вызовы современности и пересмотреть существующую законодательную базу.
"Уверен, что основная масса жителей нашей страны поддержит введение смертной казни за преступления против человечества", - подчеркнул он.
Теракт в "Крокус сити холле" произошел накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в концертный зал через партер прорвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, преступники расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался после этого сильный пожар.
На место были направлены несколько десятков бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
По последним данным СК, в результате погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые указания.
Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, обнаружили и остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели пересечь границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил ранее, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.