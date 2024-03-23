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СМИ: причастных к теракту в "Крокусе", предположительно, привезли в СК - 23.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: причастных к теракту в "Крокусе", предположительно, привезли в СК
СМИ: причастных к теракту в "Крокусе", предположительно, привезли в СК - 23.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: причастных к теракту в "Крокусе", предположительно, привезли в СК
Лиц, причастных к террористическому акту в красногорском "Крокус Сити Холле", предположительно, привезли в центральный аппарат Следственного комитета РФ,... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T19:26+0300
2024-03-23T19:26+0300
происшествия
крокус сити холл
следственный комитет
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Лиц, причастных к террористическому акту в красногорском "Крокус Сити Холле", предположительно, привезли в центральный аппарат Следственного комитета РФ, передает телеканал "Россия 24". Согласно продемонстрированным кадрам, к зданию СК в Москве приехал автозак, где, предположительно, могут находиться подозреваемые. "По нашим данным, именно сюда (в Технический переулок Москвы, где находится Центральный аппарат СК - ред) с минуты на минуту должны доставить преступников... К зданию подъехал спецавтомобиль для перевозки задержанных, возможно, в нем и находятся террористы", - сообщил корреспондент. При этом пока нет официального подтверждения этой информации.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. Как сообщили очевидцы, в концертный зал через партер проникли несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, в результате погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент отдал все необходимые распоряжения.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
https://1prime.ru/20240323/terroristy-846632409.html
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крокус сити холл, следственный комитет
Происшествия, Крокус сити холл, Следственный комитет
19:26 23.03.2024
 
СМИ: причастных к теракту в "Крокусе", предположительно, привезли в СК

"Россия 24": причастных к теракту в "Крокусе", предположительно, привезли в СК

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Лиц, причастных к террористическому акту в красногорском "Крокус Сити Холле", предположительно, привезли в центральный аппарат Следственного комитета РФ, передает телеканал "Россия 24".
Согласно продемонстрированным кадрам, к зданию СК в Москве приехал автозак, где, предположительно, могут находиться подозреваемые.
"По нашим данным, именно сюда (в Технический переулок Москвы, где находится Центральный аппарат СК - ред) с минуты на минуту должны доставить преступников... К зданию подъехал спецавтомобиль для перевозки задержанных, возможно, в нем и находятся террористы", - сообщил корреспондент.
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14:52
При этом пока нет официального подтверждения этой информации.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. Как сообщили очевидцы, в концертный зал через партер проникли несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
По последним данным СК, в результате погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент отдал все необходимые распоряжения.
Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлСледственный комитет
 
 
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