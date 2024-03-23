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Зарубежные СМИ назвали теракт в "Крокусе" самым страшным за последнее время
Зарубежные СМИ назвали теракт в "Крокусе" самым страшным за последнее время - 23.03.2024, ПРАЙМ
Зарубежные СМИ назвали теракт в "Крокусе" самым страшным за последнее время
Ведущие западные СМИ продолжают внимательно следить за новостями о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", называют его самым страшным за последние... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T15:52+0300
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2024-03-23T15:52+0300
происшествия
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ведущие западные СМИ продолжают внимательно следить за новостями о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", называют его самым страшным за последние десятилетия. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Многие зарубежные издания называют теракт в Подмосковье ужаснейшим событием за последнее время, а кадры с места "кошмарнейшими":Также западные СМИ сравнивают произошедшее с другими масштабными терактами, которые имели место, как в России, так и в мире. Например, теракт в концертном зале "Батаклан" в Париже осенью 2015 года, террористический акт в Беслане и теракт на станции метро "Дубровка" в Москве.Американская газета Washington Post указывает, что соболезнования от мировых лидеров в связи с произошедшим лились рекой.
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Происшествия, СМИ, Крокус сити холл
Зарубежные СМИ назвали теракт в "Крокусе" самым страшным за последнее время
Зарубежные СМИ о теракте в "Крокусе": самое страшное событие за последние десятилетия
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ведущие западные СМИ продолжают внимательно следить за новостями о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", называют его самым страшным за последние десятилетия.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Многие зарубежные издания называют теракт в Подмосковье ужаснейшим событием за последнее время, а кадры с места "кошмарнейшими":
- Испанская газета Pais пишет, что теракт в "Крокус сити холле" - самый страшный за последние два десятилетия.
- Британская газета Daily Mail также назвала теракт – одним из самых страшных злодеяний, произошедших в России за последние годы.
- "Кадры вчерашнего вечера отличались на редкость холодной жестокостью", - отмечает немецкий журнал Spiegel.
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Также западные СМИ сравнивают произошедшее с другими масштабными терактами, которые имели место, как в России, так и в мире. Например, теракт в концертном зале "Батаклан" в Париже осенью 2015 года, террористический акт в Беслане и теракт на станции метро "Дубровка" в Москве.
Американская газета Washington Post указывает, что соболезнования от мировых лидеров в связи с произошедшим лились рекой.