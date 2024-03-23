https://1prime.ru/20240323/telegram-846643798.html
В Испании суд распорядился заблокировать Telegram
В Испании суд распорядился заблокировать Telegram - 23.03.2024, ПРАЙМ
В Испании суд распорядился заблокировать Telegram
Национальный суд Испании вынес постановление о блокировке приложения для обмена сообщениями в Telegram на территории королевства, пишет газета La Vanguardia. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T18:53+0300
2024-03-23T18:53+0300
2024-03-23T18:54+0300
telegram
испания
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_3ee4c1c8d2b3e6e715d6368c0340d8bb.jpg
МАДРИД, 23 мар - ПРАЙМ. Национальный суд Испании вынес постановление о блокировке приложения для обмена сообщениями в Telegram на территории королевства, пишет газета La Vanguardia.Как отмечается, это сделано в качестве меры предосторожности. Решение принял судья юридической инстанции Сантьяго Педрас в ходе рассмотрения жалобы, которую подали медиакомпании Mediaset, Antena 3 и Movistar. Они обвинили приложение в размещении без разрешения контента, защищенного авторским правом. Таким образом, Telegram будет заблокирован, пока продолжается расследование. Сейчас приложение продолжает в Испании функционировать, но ожидается, что сервис перестанет работать в ближайшие несколько часов, как только телекоммуникационные компании выполнят наложенную судом блокировку.При этом уточняется, что, несмотря на судебную блокировку платформы, которую обязаны осуществить различные национальные операторы, полностью заблокировать Telegram очень сложно.
https://1prime.ru/20240306/moshenniki-845987121.html
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bffc7aa2c85d6e640c1bf7341d3cd6ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, испания
В Испании суд распорядился заблокировать Telegram
Суд Испании распорядился заблокировать Telegram в стране в качестве меры предосторожности
МАДРИД, 23 мар - ПРАЙМ. Национальный суд Испании вынес постановление о блокировке приложения для обмена сообщениями в Telegram на территории королевства, пишет газета La Vanguardia.
Как отмечается, это сделано в качестве меры предосторожности. Решение принял судья юридической инстанции Сантьяго Педрас в ходе рассмотрения жалобы, которую подали медиакомпании Mediaset, Antena 3 и Movistar. Они обвинили приложение в размещении без разрешения контента, защищенного авторским правом. Таким образом, Telegram будет заблокирован, пока продолжается расследование.
Сейчас приложение продолжает в Испании функционировать, но ожидается, что сервис перестанет работать в ближайшие несколько часов, как только телекоммуникационные компании выполнят наложенную судом блокировку.
Эксперт рассказал об уловке, к которой прибегают мошенники в Telegram
При этом уточняется, что, несмотря на судебную блокировку платформы, которую обязаны осуществить различные национальные операторы, полностью заблокировать Telegram очень сложно.