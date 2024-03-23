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В Испании суд распорядился заблокировать Telegram - 23.03.2024, ПРАЙМ
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В Испании суд распорядился заблокировать Telegram
В Испании суд распорядился заблокировать Telegram - 23.03.2024, ПРАЙМ
В Испании суд распорядился заблокировать Telegram
Национальный суд Испании вынес постановление о блокировке приложения для обмена сообщениями в Telegram на территории королевства, пишет газета La Vanguardia. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T18:53+0300
2024-03-23T18:54+0300
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испания
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МАДРИД, 23 мар - ПРАЙМ. Национальный суд Испании вынес постановление о блокировке приложения для обмена сообщениями в Telegram на территории королевства, пишет газета La Vanguardia.Как отмечается, это сделано в качестве меры предосторожности. Решение принял судья юридической инстанции Сантьяго Педрас в ходе рассмотрения жалобы, которую подали медиакомпании Mediaset, Antena 3 и Movistar. Они обвинили приложение в размещении без разрешения контента, защищенного авторским правом. Таким образом, Telegram будет заблокирован, пока продолжается расследование. Сейчас приложение продолжает в Испании функционировать, но ожидается, что сервис перестанет работать в ближайшие несколько часов, как только телекоммуникационные компании выполнят наложенную судом блокировку.При этом уточняется, что, несмотря на судебную блокировку платформы, которую обязаны осуществить различные национальные операторы, полностью заблокировать Telegram очень сложно.
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telegram, испания
Telegram, ИСПАНИЯ
18:53 23.03.2024 (обновлено: 18:54 23.03.2024)
 
В Испании суд распорядился заблокировать Telegram

Суд Испании распорядился заблокировать Telegram в стране в качестве меры предосторожности

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МАДРИД, 23 мар - ПРАЙМ. Национальный суд Испании вынес постановление о блокировке приложения для обмена сообщениями в Telegram на территории королевства, пишет газета La Vanguardia.
Как отмечается, это сделано в качестве меры предосторожности. Решение принял судья юридической инстанции Сантьяго Педрас в ходе рассмотрения жалобы, которую подали медиакомпании Mediaset, Antena 3 и Movistar. Они обвинили приложение в размещении без разрешения контента, защищенного авторским правом. Таким образом, Telegram будет заблокирован, пока продолжается расследование.
Сейчас приложение продолжает в Испании функционировать, но ожидается, что сервис перестанет работать в ближайшие несколько часов, как только телекоммуникационные компании выполнят наложенную судом блокировку.
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При этом уточняется, что, несмотря на судебную блокировку платформы, которую обязаны осуществить различные национальные операторы, полностью заблокировать Telegram очень сложно.
 
TelegramИСПАНИЯ
 
 
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