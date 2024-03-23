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Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокусе"

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокусе"

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" и попросил передать слова поддержки | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T16:06+0300

2024-03-23T16:06+0300

2024-03-23T16:11+0300

происшествия

михаил мишустин

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" и попросил передать слова поддержки пострадавшим. "От себя лично и от имени Правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших искренние соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Глубоко потрясен случившимся, сочувствую и переживаю вместе с вами", — приводятся словам Мишустина в Telegram-канале кабмина. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших.По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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михаил мишустин, крокус сити холл