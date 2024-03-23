https://1prime.ru/20240323/terrorist-846630151.html

Участник теракта в "Крокусе" признался, что ему пообещали миллион рублей

Участник теракта в "Крокусе" признался, что ему пообещали миллион рублей - 23.03.2024, ПРАЙМ

Участник теракта в "Крокусе" признался, что ему пообещали миллион рублей

Один из задержанных участников нападения на центр "Крокус сити холл" признался на допросе, что за преступление ему обещали около одного миллиона рублей. Видео... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T13:45+0300

2024-03-23T13:45+0300

2024-03-23T14:13+0300

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Один из задержанных участников нападения на центр "Крокус сити холл" признался на допросе, что за преступление ему обещали около одного миллиона рублей. Видео допроса опубликовано в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."В "Крокусе" застрелил людей... за деньги", - сказал задержанный, отвечая на заданные ему сотрудниками силовых структур вопросы о том, что он делал в концертном зале и зачем.Первоначально задержанный заявил, что ему должны были заплатить 500 тысяч рублей, при этом, по его словам, на карту перевели лишь половину обещанной суммы.Как уточнил задержанный, когда он договаривался с куратором, речь шла о сумме порядка миллиона. "Он написал, где-то миллион рублей обещал", - позднее сказал мужчина.Он также рассказал, что месяц назад с ним связались через мессенджер Telegram и дали оружие."Оружие они сами доставили... По Telegram написали без имени, без фамилии", - сказал мужчина.Из кадров также следует, что один из задержанных прилетел из Турции 4 марта."Там (в Турции - ред.) ... документы закончились, здесь границу пересек", - говорит задержанный.Мужчина называет свое имя, которое звучит схоже с Фариддун Шамсутдин, а также дату рождения - 17 сентября 1998 года.Задержанный признался, что задание получил после разговора с "помощником проповедника". "Проповедника слушал... Его помощник мне написал... где-то месяц назад", - сообщил мужчина. По его словам, после разговора с помощником он и получил задание "убивать людей".Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. В ведомстве отметили, что количество погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором преступники скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, террористы намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не были осведомлены о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" 2024-03-23T13:45+0300 true PT3M00S

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крокус сити холл