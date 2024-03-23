https://1prime.ru/20240323/terroristy-846632409.html

"Как развлекались". Очевидцы рассказали о массовых убийствах в ходе теракта

"Как развлекались". Очевидцы рассказали о массовых убийствах в ходе теракта - 23.03.2024, ПРАЙМ

"Как развлекались". Очевидцы рассказали о массовых убийствах в ходе теракта

Один из очевидцев теракта, который накануне вечером произошел в центре "Крокус сити холл", рассказал, что во время нападения видел высокого человека с... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T14:52+0300

2024-03-23T14:52+0300

2024-03-23T14:52+0300

крокус сити холл

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КРАСНОГОРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Один из очевидцев теракта, который накануне вечером произошел в центре "Крокус сити холл", рассказал, что во время нападения видел высокого человека с автоматом, который молча расстреливал находящихся в помещении людей. "Я не знаю, как это удалось (спастись - ред). Я был в самом концертном зале. И видел, и слышал (выстрелы - ред.). Вообще непонятно как получилось выбраться, куда все бежали, туда и я бежал", - рассказал мужчина по имени Александр журналистам в центре помощи родственникам погибших и пострадавших.По его словам, он видел одного нападавшего, высокого мужчину, в камуфляже, с повязкой, вооруженного автоматом. "Он вообще ничего не говорил, просто расстреливал людей", - сказал очевидец. Александр пришел в центр помощи, чтобы получить документы, которые он оставил в гардеробе зала. На концерт он пришел с женой, она также спаслась. Еще одна свидетельница, Анастасия Родионова, рассказала, что террористы расстреливали всех подряд."Всех расстреливали вообще без разговоров, без разбора, просто шли и, как развлекались, стреляли в людей", - сказала она.Женщина уточнила, что первоначально террористы просто стреляли по зданию "Крокус сити холла"."Просто стреляли по зданию… плотные стекла, и они не рухнули, я думаю, что у них сама цель была расстрелять стекла, чтобы они обрушились в мелкое стекло и пройти напрямую. И (так как этот план не сработал - ред.) они вынуждены были пойти на центральный вход", - вспомнила очевидица.Центр помощи начал работать в офисе фонда "Защитники отечества" в подмосковном БЦ "Кубик" утром в субботу. Родственники здесь смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. Там работают психологи, врачи, также приехали священнослужители.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером в пятницу. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. После этого начался сильный пожар.По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые распоряжения.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, они планировали перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил на брифинге для журналистов, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846630622.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл