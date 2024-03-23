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Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура - 23.03.2024, ПРАЙМ

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T15:52+0300

2024-03-23T15:52+0300

2024-03-23T15:52+0300

происшествия

крокус сити холл

владимир путин

обращение

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". "Двадцать четвертое марта объявляю днем общенационального траура", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" . Вечером в пятницу ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные перед концертом обстреливали людей из автоматов в упор, бросали зажигательные шашки. СК РФ сообщил о 115 погибших, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что число жертв выросло до 143. Как сообщили в ЦОС ФСБ, террористы заранее подготовили в тайнике оружие для совершения теракта. Затем они пытались на машине скрыться в направлении российско-украинской границы, где для них был подготовлен коридор. Однако они были задержаны и этапируются в Москву.

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крокус сити холл, владимир путин, обращение