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Путин объявил 24 марта днем общенационального траура - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура - 23.03.2024, ПРАЙМ
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T15:52+0300
2024-03-23T15:52+0300
происшествия
крокус сити холл
владимир путин
обращение
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". "Двадцать четвертое марта объявляю днем общенационального траура", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" . Вечером в пятницу ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные перед концертом обстреливали людей из автоматов в упор, бросали зажигательные шашки. СК РФ сообщил о 115 погибших, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что число жертв выросло до 143. Как сообщили в ЦОС ФСБ, террористы заранее подготовили в тайнике оружие для совершения теракта. Затем они пытались на машине скрыться в направлении российско-украинской границы, где для них был подготовлен коридор. Однако они были задержаны и этапируются в Москву.
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крокус сити холл, владимир путин, обращение
Происшествия, Крокус сити холл, Владимир Путин, обращение
15:52 23.03.2024
 
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
"Двадцать четвертое марта объявляю днем общенационального траура", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" .
Вечером в пятницу ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные перед концертом обстреливали людей из автоматов в упор, бросали зажигательные шашки. СК РФ сообщил о 115 погибших, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что число жертв выросло до 143.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, террористы заранее подготовили в тайнике оружие для совершения теракта. Затем они пытались на машине скрыться в направлении российско-украинской границы, где для них был подготовлен коридор. Однако они были задержаны и этапируются в Москву.
 
ПроисшествияКрокус сити холлВладимир Путинобращение
 
 
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