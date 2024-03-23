https://1prime.ru/20240323/traur-846635900.html
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура - 23.03.2024, ПРАЙМ
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T15:52+0300
2024-03-23T15:52+0300
2024-03-23T15:52+0300
происшествия
крокус сити холл
владимир путин
обращение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846634559_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_20a8dde136f590e57c1c50972f80c571.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". "Двадцать четвертое марта объявляю днем общенационального траура", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" . Вечером в пятницу ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные перед концертом обстреливали людей из автоматов в упор, бросали зажигательные шашки. СК РФ сообщил о 115 погибших, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что число жертв выросло до 143. Как сообщили в ЦОС ФСБ, террористы заранее подготовили в тайнике оружие для совершения теракта. Затем они пытались на машине скрыться в направлении российско-украинской границы, где для них был подготовлен коридор. Однако они были задержаны и этапируются в Москву.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846634559_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_2e336c2fd6b31e9a4b596799b83e9d76.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, владимир путин, обращение
Происшествия, Крокус сити холл, Владимир Путин, обращение
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим при теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
"Двадцать четвертое марта объявляю днем общенационального траура", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" .
Вечером в пятницу ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные перед концертом обстреливали людей из автоматов в упор, бросали зажигательные шашки. СК РФ сообщил о 115 погибших, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что число жертв выросло до 143.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, террористы заранее подготовили в тайнике оружие для совершения теракта. Затем они пытались на машине скрыться в направлении российско-украинской границы, где для них был подготовлен коридор. Однако они были задержаны и этапируются в Москву.