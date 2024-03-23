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В Москве торговые центры отменяют массовые мероприятия после теракта

В Москве торговые центры отменяют массовые мероприятия после теракта - 23.03.2024, ПРАЙМ

В Москве торговые центры отменяют массовые мероприятия после теракта

В Москве несколько торгово-развлекательных центров приняли решение отменить массовые мероприятия из-за произошедшего накануне теракта в "Крокус сити холле". | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T13:37+0300

2024-03-23T13:37+0300

2024-03-23T13:37+0300

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. В Москве несколько торгово-развлекательных центров приняли решение отменить массовые мероприятия из-за произошедшего накануне теракта в "Крокус сити холле". "Уважаемые гости, сообщаем вам, что 23 и 24 марта все массовые и развлекательные мероприятия приостановлены (в том числе Кинотеатр "Окко")", - сообщил, в частности, центр "Афимолл-Сити". Уточняется, что сейчас центр функционирует в штатном режиме, посетителей просят уточнять подробную информацию у арендаторов или на стойке.В ближайшее время руководство центра намерено провести встречу со всеми арендаторами по вопросу отработки совместных действий при чрезвычайных происшествиях. ТРЦ "Ривьера" сообщил о решении ограничить работу в утренние часы, в настоящее время центр работает в штатном режиме, при этом запланированные мероприятия были перенесены. "Все развлекательные и культурно-массовые мероприятия переносятся. Просим с пониманием отнестись к данной информации", - отмечается в публикации. Гастроквартал "Депо"" сообщает, что исходя из рекомендаций столичных властей было решено перенести мероприятия, которые должны были состояться в выходные дни. "Новые даты сообщим в ближайшее время", - сообщает учреждение. В группе "Ташир" также рассказали об усилении мер безопасности и отмене массовых мероприятий в своих торговых центрах.Информация об изменении мероприятий и усилении безопасности появилась и на сайте торгового центра "Европейский". Теракт в зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в концертный зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, преступники расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены несколько десятков бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы столицы и области.По последним данным Следственного комитета, в результате нападения погибли 115 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой преступники скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, террористы планировали пересечь госграницу с Украиной, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, которые непосредственно участвовали в теракте. Их везут в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов подчеркнул, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне уточнили, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/krokus-846626934.html

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крокус сити холл