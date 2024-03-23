https://1prime.ru/20240323/tver-846648106.html

При теракте в "Крокусе" погибла "Мисс Тверь-2001"

При теракте в "Крокусе" погибла "Мисс Тверь-2001" - 23.03.2024, ПРАЙМ

При теракте в "Крокусе" погибла "Мисс Тверь-2001"

Среди погибших в результате террористического акта в Красногорске - обладательница титула "Мисс Тверь-2001" Екатерина Новоселова. Об этом РИА Новости сообщила... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T21:11+0300

2024-03-23T21:11+0300

2024-03-23T21:11+0300

происшествия

крокус сити холл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846633701_0:73:3382:1975_1920x0_80_0_0_cbb3226310cf59e5bbd26c3e22170c2b.jpg

РЯЗАНЬ, 23 мар - ПРАЙМ. Среди погибших в результате террористического акта в Красногорске - обладательница титула "Мисс Тверь-2001" Екатерина Новоселова. Об этом РИА Новости сообщила экс-директор модельного агентства "Шарм" Ольга Даргевич, организовывавшая этот конкурс в 2001 году. Ранее МЧС России обнародовало предварительный список погибших в "Крокусе" по состоянию на 17.00, в перечне значилось 13 фамилий, в том числе Екатерина Новоселова. "Это действительно произошло так, трагедия большая", - уточнила Даргевич. По ее словам, информация об этом первоначально появилась в СМИ. "Написала маме Кати, говорю – или журналисты тут что-то пишут, или ошибка какая, все ли с Катей в порядке? Она мне только два слова написала, что Катя погибла", - рассказала собеседница. Как рассказала Даргевич, ранее Екатерина жила в Твери, участвовала в показах и конкурсах не только в областном центре, но и в других регионах. В 2001 году Новоселова завоевала титул "Мисс Тверь". Она окончила университет, после чего работала в банке, а потом переехала в Москву. "У нее двое прекрасных детей – мальчик и девочка. Очень светлая, очень добрая девушка… Очень умненькая девочка, наидобрейший человек. Мы в шоке, просто до сих пор не верится, что такая трагедия произошла", - сказала Даргевич. Теракт в "Крокус сити холле" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в концертный зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.Машину, на которой преступники скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, террористы планировали пересечь госграницу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в Москве, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/zavaly-846647273.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл