https://1prime.ru/20240323/uralsib-846641902.html

Власти продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя на два года

Власти продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя на два года - 23.03.2024, ПРАЙМ

Власти продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя на два года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года, до 31 мая 2026 года, эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T18:13+0300

2024-03-23T18:13+0300

2024-03-23T18:29+0300

кабмин

маркировка

импортный алкоголь

https://cdnn.1prime.ru/img/83409/40/834094008_0:120:2531:1544_1920x0_80_0_0_b385d538493e3a02147ee03902c6302e.jpg

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года, до 31 мая 2026 года, эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах на территории РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Действовавшее ранее законодательство предусматривало проведение эксперимента в период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года. Одна из его объявленных целей – протестировать возможность нанесения ФСМ на ввозной алкоголь на таможенных складах, с учетом необходимости исключить риски нелегального оборота такого алкоголя. При этом должны быть проведены анализ и оценка целесообразности подобной маркировки на постоянной основе.По состоянию на 30 июня 2023 года эксперимент проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Смоленской областях, Краснодарском крае, Татарстане. В нем было задействовано 16 таможенных складов, 13 складов временного хранения и 97 организаций - импортеров алкогольной продукции.При этом с начала эксперимента наблюдается тенденция как к увеличению количества участников эксперимента, так и к расширению территории его проведения. Вместе с тем сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация, а также ряд ограничений недружественных стран несут риски, что такие страны запретят маркировать на своей территории федеральными спецмарками поставляемый в Россию алкоголь, отмечалось в пояснительной записке.В связи с этим принятый закон продлевает срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года включительно, то есть на два года. Это, согласно пояснительной записке, позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты, а также объективно оценить возможность переноса на территорию РФ маркировки всей ввозимой алкогольной продукции.Кроме того, сейчас к основаниям для отказа в выдаче или продлении лицензии в сфере оборота алкоголя относится наличие непогашенной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам; задолженности по пеням, штрафам, процентам. Новый закон до 1 января 2025 года разрешает не применять эти положения к розничным продавцам алкоголя и соискателям лицензий на этот вид деятельности в четырех новых регионах РФ.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240323/arenda-846641574.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маркировка, импортный алкоголь