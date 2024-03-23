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Эксперт оценил ущерб "Крокус сити холлу" - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил ущерб "Крокус сити холлу"
Эксперт оценил ущерб "Крокус сити холлу" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил ущерб "Крокус сити холлу"
Ущерб, который был нанесен концертному залу "Крокус сити холл" в результате произошедшего в пятницу террористического акта, близок к 250-300 тысячам рублей за... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T17:28+0300
2024-03-23T17:28+0300
происшествия
крокус сити холл
недвижимость
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Ущерб, который был нанесен концертному залу "Крокус сити холл" в результате произошедшего в пятницу террористического акта, близок к 250-300 тысячам рублей за квадратный метр, заявил РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. При площади здания в 38 тысяч квадратных метров сумма ущерба, таким образом, может оцениваться в 9,5-11,4 миллиарда рублей. "Не менее 200 тысяч рублей за один квадратный метр, скорее всего - ближе к 250-300 тысячам рублей", - отметил эксперт. По его словам, "Крокус сити холл" был одним из лучших концертных залов в столице, "прекрасно оборудованным". Кроме того, добавил специалист, восстановление потребуется и пострадавшей технике, концертному оборудованию. "Большая часть из утраченного в Россию не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту или замену на оборудование других производителей", - сказал он. Также Манасян предположил, что на работы по восстановлению здания уйдет не менее 8-10 месяцев, "учитывая инженерно-техническую сложность сооружения". Сами работы он считает целесообразными при условии, если "не поврежден конструктив и основные несущие элементы". Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошел вечером в пятницу. Как сообщили очевидцы, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, в результате погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что американская администрация не усматривает признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не были осведомлены о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, недвижимость
Происшествия, Крокус сити холл, Недвижимость
17:28 23.03.2024
 
Эксперт оценил ущерб "Крокус сити холлу"

Эксперт Манасян: ущерб "Крокус сити холлу" может оцениваться в 9,5-11,4 миллиарда рублей

© Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
© Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Ущерб, который был нанесен концертному залу "Крокус сити холл" в результате произошедшего в пятницу террористического акта, близок к 250-300 тысячам рублей за квадратный метр, заявил РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян.
При площади здания в 38 тысяч квадратных метров сумма ущерба, таким образом, может оцениваться в 9,5-11,4 миллиарда рублей.
"Не менее 200 тысяч рублей за один квадратный метр, скорее всего - ближе к 250-300 тысячам рублей", - отметил эксперт.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
"Сбер" урегулирует кредиты жертв и пострадавших при теракте в "Крокусе"
17:25
По его словам, "Крокус сити холл" был одним из лучших концертных залов в столице, "прекрасно оборудованным".
Кроме того, добавил специалист, восстановление потребуется и пострадавшей технике, концертному оборудованию. "Большая часть из утраченного в Россию не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту или замену на оборудование других производителей", - сказал он.
Также Манасян предположил, что на работы по восстановлению здания уйдет не менее 8-10 месяцев, "учитывая инженерно-техническую сложность сооружения".
Сами работы он считает целесообразными при условии, если "не поврежден конструктив и основные несущие элементы".
Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошел вечером в пятницу. Как сообщили очевидцы, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
По последним данным СК, в результате погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что американская администрация не усматривает признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не были осведомлены о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлНедвижимость
 
 
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