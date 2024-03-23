https://1prime.ru/20240323/vladivostok-846627533.html

Во Владивостоке эвакуировали ТРЦ из-за мужчин с оружием и муляжами гранат

Во Владивостоке эвакуировали ТРЦ из-за мужчин с оружием и муляжами гранат - 23.03.2024, ПРАЙМ

Во Владивостоке эвакуировали ТРЦ из-за мужчин с оружием и муляжами гранат

Во Владивостоке эвакуировали посетителей ТРЦ из-за двух мужчин, у которых нашли охолощенное оружие и муляжи гранат, сообщает правительство Приморского края в... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T13:13+0300

2024-03-23T13:13+0300

2024-03-23T13:13+0300

крокус сити холл

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - ПРАЙМ. Во Владивостоке эвакуировали посетителей ТРЦ из-за двух мужчин, у которых нашли охолощенное оружие и муляжи гранат, сообщает правительство Приморского края в Telegram-канале. "Возле ТРЦ "Седанка Сити" задержаны двое мужчин, которые спровоцировали эвакуацию посетителей торгового центра. При них обнаружено охолощенное оружие и муляжи двух гранат. Оружие не боевое и опасности не представляет. Ситуация взята под контроль силовыми органами", - отмечается в сообщении. Глава краевого центра Константин Шестаков постановил запретить все культурно-массовые мероприятия после теракта в подмосковном "Крокус сити холле".Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших доставили в больницы Москвы и Подмосковья.По последним данным СК, погибли 115 человек. В ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков добавил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. Как уточнила ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их доставляют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не усматривает признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/krokus-846626934.html

приморский край

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крокус сити холл, приморский край