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Украина стала центром терроризма в Европе, заявил МИД России - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Украина стала центром терроризма в Европе, заявил МИД России
Украина стала центром терроризма в Европе, заявил МИД России - 23.03.2024, ПРАЙМ
Украина стала центром терроризма в Европе, заявил МИД России
Украина на протяжении последних десяти лет превращалась в центр терроризма в Европе, причем это происходило при содействии Запада, такое заявление сделала... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T13:26+0300
2024-03-23T13:26+0300
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Украина на протяжении последних десяти лет превращалась в центр терроризма в Европе, причем это происходило при содействии Запада, такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с терактом в "Крокус сити холле". "Главное, чтобы американские власти не забыли, как их информационно-политическая среда увязала террористов, расстрелявших людей в "Крокус сити холл", с запрещенной террористической организаций ИГИЛ*. Теперь мы знаем, в какой стране эти кровавые ублюдки планировали скрыться от преследования, - Украина", - подчеркнула она.По словам Захаровой, Украина - та страна, которая руками западных либеральных режимов десять лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе. При этом, как подчеркнула представитель МИД, в "экстремистском угаре" киевский режим опередил даже Косово. Теракт в центре "Крокус сити холл" произошел в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в концертный зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек, их число, как отмечают власти, может в дальнейшем возрасти. Пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые распоряжения.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, которые непосредственно участвовали в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге для журналистов подчеркнул, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне уточнили, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.* Запрещенная в России террористическая организация
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крокус сити холл
Крокус сити холл
13:26 23.03.2024
 
Украина стала центром терроризма в Европе, заявил МИД России

МИД России: Украина руками Запада десять лет превращалась в центр терроризма в Европе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Украина на протяжении последних десяти лет превращалась в центр терроризма в Европе, причем это происходило при содействии Запада, такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с терактом в "Крокус сити холле".
"Главное, чтобы американские власти не забыли, как их информационно-политическая среда увязала террористов, расстрелявших людей в "Крокус сити холл", с запрещенной террористической организаций ИГИЛ*. Теперь мы знаем, в какой стране эти кровавые ублюдки планировали скрыться от преследования, - Украина", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, Украина - та страна, которая руками западных либеральных режимов десять лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе. При этом, как подчеркнула представитель МИД, в "экстремистском угаре" киевский режим опередил даже Косово.
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
Премьер Малайзии осудил теракт в "Крокусе"
12:38
Теракт в центре "Крокус сити холл" произошел в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в концертный зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек, их число, как отмечают власти, может в дальнейшем возрасти. Пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые распоряжения.
Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, которые непосредственно участвовали в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге для журналистов подчеркнул, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне уточнили, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Крокус сити холл
 
 
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