https://1prime.ru/20240323/zakharova-846628958.html

Украина стала центром терроризма в Европе, заявил МИД России

Украина стала центром терроризма в Европе, заявил МИД России - 23.03.2024, ПРАЙМ

Украина стала центром терроризма в Европе, заявил МИД России

Украина на протяжении последних десяти лет превращалась в центр терроризма в Европе, причем это происходило при содействии Запада, такое заявление сделала... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T13:26+0300

2024-03-23T13:26+0300

2024-03-23T13:26+0300

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Украина на протяжении последних десяти лет превращалась в центр терроризма в Европе, причем это происходило при содействии Запада, такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с терактом в "Крокус сити холле". "Главное, чтобы американские власти не забыли, как их информационно-политическая среда увязала террористов, расстрелявших людей в "Крокус сити холл", с запрещенной террористической организаций ИГИЛ*. Теперь мы знаем, в какой стране эти кровавые ублюдки планировали скрыться от преследования, - Украина", - подчеркнула она.По словам Захаровой, Украина - та страна, которая руками западных либеральных режимов десять лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе. При этом, как подчеркнула представитель МИД, в "экстремистском угаре" киевский режим опередил даже Косово. Теракт в центре "Крокус сити холл" произошел в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в концертный зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек, их число, как отмечают власти, может в дальнейшем возрасти. Пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые распоряжения.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, которые непосредственно участвовали в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге для журналистов подчеркнул, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне уточнили, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240323/846626309.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл