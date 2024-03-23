https://1prime.ru/20240323/zakharova-846637168.html

Захарова обещала восстановить справедливость после теракта в "Крокусе"

Захарова обещала восстановить справедливость после теракта в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Захарова обещала восстановить справедливость после теракта в "Крокусе"

Организаторы и участники теракта в "Крокусе" понесут наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T16:25+0300

2024-03-23T16:25+0300

2024-03-23T16:25+0300

происшествия

мария захарова

крокус сити холл

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_1549a58b473684a8e830a3c235b049b1.jpg

МОСКВА , 23 мар — ПРАЙМ. Организаторы и участники теракта в "Крокусе" понесут наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание. Будут даны необходимые правовые и политические оценки", — указала Захарова.Кроме этого, она назвала неприемлемым преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей.В размещенном на сайте МИДа документе в связи с недавнем терактом указывается, что "российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего". Также ведомство отметило, что борьба с глобальным терроризмом должна оставаться в фокусе всех здоровых сил международного сообщества, и что Москва поддерживает все усилия по противостоянию террору.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/krokus-846636884.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, крокус сити холл