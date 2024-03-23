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Захарова обещала восстановить справедливость после теракта в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова обещала восстановить справедливость после теракта в "Крокусе"
Захарова обещала восстановить справедливость после теракта в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Захарова обещала восстановить справедливость после теракта в "Крокусе"
Организаторы и участники теракта в "Крокусе" понесут наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T16:25+0300
2024-03-23T16:25+0300
происшествия
мария захарова
крокус сити холл
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МОСКВА , 23 мар — ПРАЙМ. Организаторы и участники теракта в "Крокусе" понесут наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание. Будут даны необходимые правовые и политические оценки", — указала Захарова.Кроме этого, она назвала неприемлемым преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей.В размещенном на сайте МИДа документе в связи с недавнем терактом указывается, что "российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего". Также ведомство отметило, что борьба с глобальным терроризмом должна оставаться в фокусе всех здоровых сил международного сообщества, и что Москва поддерживает все усилия по противостоянию террору.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
https://1prime.ru/20240323/krokus-846636884.html
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мария захарова, крокус сити холл
Происшествия, Мария Захарова, Крокус сити холл
16:25 23.03.2024
 
Захарова обещала восстановить справедливость после теракта в "Крокусе"

Захарова заявила, что виновные и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА , 23 мар — ПРАЙМ. Организаторы и участники теракта в "Крокусе" понесут наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание. Будут даны необходимые правовые и политические оценки", — указала Захарова.
Кроме этого, она назвала неприемлемым преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей.
В размещенном на сайте МИДа документе в связи с недавнем терактом указывается, что "российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего".
Также ведомство отметило, что борьба с глобальным терроризмом должна оставаться в фокусе всех здоровых сил международного сообщества, и что Москва поддерживает все усилия по противостоянию террору.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
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16:13
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших.
По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне.
Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияМария ЗахароваКрокус сити холл
 
 
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