https://1prime.ru/20240323/zavaly-846644011.html

Центроспас рассказал, как происходит разбор завалов в "Крокусе"

Центроспас рассказал, как происходит разбор завалов в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Центроспас рассказал, как происходит разбор завалов в "Крокусе"

Разбор завалов в сгоревшем концертном зале "Крокус сити холл" проводится полностью вручную, тяжелая техника работать не может, стрелы кранов не хватает, чтобы... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T19:08+0300

2024-03-23T19:08+0300

2024-03-23T19:13+0300

происшествия

крокус сити холл

мчс россии

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Разбор завалов в сгоревшем концертном зале "Крокус сити холл" проводится полностью вручную, тяжелая техника работать не может, стрелы кранов не хватает, чтобы поднимать металл, сообщил начальник поисково-спасательного подразделения Центроспас по Москве Андрей Туманов. "Сейчас проводятся аварийные работы, связанные с разбором завалов. Завал сложный", - отметил он, уточнив, что он практически весь состоит из хаотично разбросанного металла."Резать приходится практически все вручную... ручной инструмент, никакая тяжелая техника на месте работать не может", - сказал он. Туманов добавил, что ручной разбор завалов будет продолжаться до полного его завершения. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. Как рассказали очевидцы, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количесто жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент отдал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники планировали перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, которое две недели назад было выпущено американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта 2024-03-23T19:08+0300 true PT0M16S

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крокус сити холл, мчс россии