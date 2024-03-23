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Центроспас рассказал, как происходит разбор завалов в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Центроспас рассказал, как происходит разбор завалов в "Крокусе"
Центроспас рассказал, как происходит разбор завалов в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Центроспас рассказал, как происходит разбор завалов в "Крокусе"
Разбор завалов в сгоревшем концертном зале "Крокус сити холл" проводится полностью вручную, тяжелая техника работать не может, стрелы кранов не хватает, чтобы... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T19:08+0300
2024-03-23T19:13+0300
происшествия
крокус сити холл
мчс россии
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Разбор завалов в сгоревшем концертном зале "Крокус сити холл" проводится полностью вручную, тяжелая техника работать не может, стрелы кранов не хватает, чтобы поднимать металл, сообщил начальник поисково-спасательного подразделения Центроспас по Москве Андрей Туманов. "Сейчас проводятся аварийные работы, связанные с разбором завалов. Завал сложный", - отметил он, уточнив, что он практически весь состоит из хаотично разбросанного металла."Резать приходится практически все вручную... ручной инструмент, никакая тяжелая техника на месте работать не может", - сказал он. Туманов добавил, что ручной разбор завалов будет продолжаться до полного его завершения. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. Как рассказали очевидцы, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количесто жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент отдал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники планировали перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, которое две недели назад было выпущено американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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5
4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта
Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта
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крокус сити холл, мчс россии
Происшествия, Крокус сити холл, МЧС России
19:08 23.03.2024 (обновлено: 19:13 23.03.2024)
 
Центроспас рассказал, как происходит разбор завалов в "Крокусе"

Центроспас: разбор завалов в сгоревшем "Крокус сити холле" проводится полностью вручную

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Разбор завалов в сгоревшем концертном зале "Крокус сити холл" проводится полностью вручную, тяжелая техника работать не может, стрелы кранов не хватает, чтобы поднимать металл, сообщил начальник поисково-спасательного подразделения Центроспас по Москве Андрей Туманов.
"Сейчас проводятся аварийные работы, связанные с разбором завалов. Завал сложный", - отметил он, уточнив, что он практически весь состоит из хаотично разбросанного металла.
"Резать приходится практически все вручную... ручной инструмент, никакая тяжелая техника на месте работать не может", - сказал он.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
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18:37
Туманов добавил, что ручной разбор завалов будет продолжаться до полного его завершения.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. Как рассказали очевидцы, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количесто жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент отдал все необходимые указания.
Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники планировали перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, которое две недели назад было выпущено американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлМЧС России
 
 
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