https://1prime.ru/20240323/zavaly-846647273.html
Воробьев назвал срок, необходимый для разбора завалов в "Крокусе"
Воробьев назвал срок, необходимый для разбора завалов в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Воробьев назвал срок, необходимый для разбора завалов в "Крокусе"
В сгоревшем "Крокус сити холле" спасателям потребуется еще несколько суток для полного разбора завалов после террористического акта, сообщил губернатор... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T20:22+0300
2024-03-23T20:22+0300
2024-03-23T20:22+0300
происшествия
крокус сити холл
московская область
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. В сгоревшем "Крокус сити холле" спасателям потребуется еще несколько суток для полного разбора завалов после террористического акта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы", - написал глава региона.Он уточнил, что в настоящее время сложность на объекте представляет доступ к стене, которую нужно снести. "Сейчас есть сложность — затруднен доступ к стене, которую необходимо снести. В ближайшее время подъедет специальная малая техника, которая поможет очистить доступ и обеспечит спасателям проход. Это поможет продолжить поисковую операцию", - написал губернатор. Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер проникли несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил на брифинге для журналистов, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в Москве, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта
Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта
2024-03-23T20:22+0300
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ПРАЙМ
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крокус сити холл, московская область, андрей воробьев
Происшествия, Крокус сити холл, Московская область, Андрей Воробьев
Воробьев назвал срок, необходимый для разбора завалов в "Крокусе"
Воробьев: спасателям в Красногорске понадобится несколько суток, чтобы разобрать завалы
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. В сгоревшем "Крокус сити холле" спасателям потребуется еще несколько суток для полного разбора завалов после террористического акта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
"Спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы", - написал глава региона.
Он уточнил, что в настоящее время сложность на объекте представляет доступ к стене, которую нужно снести.
Предварительно установлена личность 50 погибших в "Крокусе"
"Сейчас есть сложность — затруднен доступ к стене, которую необходимо снести. В ближайшее время подъедет специальная малая техника, которая поможет очистить доступ и обеспечит спасателям проход. Это поможет продолжить поисковую операцию", - написал губернатор.
Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер проникли несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил на брифинге для журналистов, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в Москве, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.