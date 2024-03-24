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Российские авиакомпании предложили бесплатные билеты пострадавшим в теракте
Российские авиакомпании предложили бесплатные билеты пострадавшим в теракте - 24.03.2024, ПРАЙМ
Российские авиакомпании предложили бесплатные билеты пострадавшим в теракте
Российские авиакомпании откликнулись на произошедшую в "Крокус сити холле" трагедию и предложили помощь в виде бесплатных билетов для пострадавших и их близким. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T05:22+0300
2024-03-24T05:22+0300
2024-03-24T05:22+0300
происшествия
крокус сити холл
авиакомпании
авиабилеты
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании откликнулись на произошедшую в "Крокус сити холле" трагедию и предложили помощь в виде бесплатных билетов для пострадавших и их близким. Об этом сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Росавиации. "Российские авиаперевозчики откликнулись на трагедию 22 марта и предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким", — говорится в публикации. В Росавиации также уточнили контакты для связи с авиаперевозчиками. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
https://1prime.ru/20240323/boeing-846648577.html
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крокус сити холл, авиакомпании, авиабилеты
Происшествия, Крокус сити холл, авиакомпании, авиабилеты
Российские авиакомпании предложили бесплатные билеты пострадавшим в теракте
Росавиация: авиакомпании откликнулись на трагедию, и предложили бесплатные билеты
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании откликнулись на произошедшую в "Крокус сити холле" трагедию и предложили помощь в виде бесплатных билетов для пострадавших и их близким. Об этом сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Росавиации.
"Российские авиаперевозчики откликнулись на трагедию 22 марта и предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким", — говорится в публикации.
В Росавиации также уточнили контакты для связи с авиаперевозчиками.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.