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Ким Чен Ын осудил теракт в "Крокус сити холле"

Ким Чен Ын осудил теракт в "Крокус сити холле" - 24.03.2024, ПРАЙМ

Ким Чен Ын осудил теракт в "Крокус сити холле"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил послание с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле"... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T05:28+0300

2024-03-24T05:28+0300

2024-03-24T05:28+0300

происшествия

крокус сити холл

ким чен ын

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СЕУЛ, 24 мар - ПРАЙМ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил послание с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Он выразил солидарность с российским народом, а также осудил любые виды терроризма. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "От имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики, а также от себя лично, выражаю Вам, а через Вас и вашему правительству и народу, а также семьям погибших и пострадавшим, мои глубокие соболезнования и слова поддержки", — процитировало послание агентство. Ким Чен Ын отметил "постоянную" позицию КНДР в отношении необходимости борьбы против всех форм терроризма. Он выразил уверенность в том, что Россия сможет скоро восстановить стабильность и безопасность в стране. "Никакие злодеяния, угрожающие жизни людей, не могут быть оправданы. Наш народ считает горе и страдания дружественного российского народа своей собственной болью и выражает твердую поддержку и солидарность с вашими усилиями по укреплению социально-политического единства и стабильности, а также защите безопасности страны и суверенных прав", — сказано в послании. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/erdogan-846642539.html

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крокус сити холл, ким чен ын