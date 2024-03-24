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Роль Украины в теракте в "Крокусе" все более вероятна, считают в США - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Роль Украины в теракте в "Крокусе" все более вероятна, считают в США
Роль Украины в теракте в "Крокусе" все более вероятна, считают в США - 24.03.2024, ПРАЙМ
Роль Украины в теракте в "Крокусе" все более вероятна, считают в США
Роль Киева в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" выглядит все более вероятной, считает бизнесмен из США Дэвид Сакс. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T06:04+0300
2024-03-24T06:04+0300
происшествия
крокус сити холл
украина
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Роль Киева в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" выглядит все более вероятной, считает бизнесмен из США Дэвид Сакс."Если за террористической атакой стояло украинское правительство, что выглядит все более вероятным, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками", — написал он в соцсети Х. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, украина
Происшествия, Крокус сити холл, УКРАИНА
06:04 24.03.2024
 
Роль Украины в теракте в "Крокусе" все более вероятна, считают в США

Дэвид Сакс: роль Киева в теракте в "Крокусе" выглядит все более вероятной

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Роль Киева в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" выглядит все более вероятной, считает бизнесмен из США Дэвид Сакс.
"Если за террористической атакой стояло украинское правительство, что выглядит все более вероятным, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками", — написал он в соцсети Х.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
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Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлУКРАИНА
 
 
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