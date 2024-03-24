https://1prime.ru/20240324/846652301.html

В Белом доме снова заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"

В Белом доме снова заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ

В Белом доме снова заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"

Киев не причастен к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", утверждает официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T05:50+0300

2024-03-24T05:50+0300

2024-03-24T05:50+0300

происшествия

крокус сити холл

сша

украина

?1711248659

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Киев не причастен к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", утверждает официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. "ИГИЛ* несет полную ответственность за эту атаку. Не было никакой причастности Украины", – сказано в ее заявлении, имеющемся в распоряжении агентства РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что на Западе знали заранее, что исполнители теракта похожи на сторонников ИГ*, поэтому "стали скармливать эту версию". Уотсон ранее сказала, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно, в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. Позднее источник в российской спецслужбе подтвердил, что такая информация от Вашингтона действительно поступала и имела общий характер, без какой-либо конкретизации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что если у США есть достоверные данные по теракту, их следует незамедлительно передать российской стороне. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина и украинцы непричастны к теракту в "Крокусе". Захарова задалась вопросом, "на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности". Кроме того, Захарова назвала саморазоблачительным заявление Владимира Зеленского, который обвинил Россию в связи с терактом. По ее словам, "единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, – это Зеленский", потому что "на воре и шапка горит". "Исламское государство*" (ИГ*) – террористическая организация, созданная в Ираке в 1999 году. В 2010-х годах удалось установить контроль над значительной территорией Сирии и Ирака и образовать там так называемый "халифат" — непризнанное исламистское государство.* ИГ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240323/zakharova-846650524.html

сша

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крокус сити холл, сша, украина