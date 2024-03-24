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В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО - 24.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением ограничить въезд мигрантов на территорию России на время проведения специальной... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T05:56+0300

2024-03-24T05:56+0300

2024-03-24T05:56+0300

михаил шеремет

госдума

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением ограничить въезд мигрантов на территорию России на время проведения специальной военной операции (СВО) с целью обеспечения внутренней безопасности. "К сожалению, иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой, прежде всего, для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки", — заявил он агентству РИА Новости. Шеремет подчеркнул, что с уважением относится к жителям других стран, которые едут в РФ с добрыми намерениями, но, к сожалению, некоторых из них вслепую используют, чтобы навредить россиянам. "Времени, чтобы разобраться, с какими намерениями въезжают люди, у нас, к сожалению, сегодня нет, так как все силы и средства направлены на защиту рубежей нашей страны. Поэтому считаю, что на время проведения спецоперации мигранты должны исключить свои переезды в Россию", — пояснил парламентарий. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846618156.html

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михаил шеремет, госдума