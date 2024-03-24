https://1prime.ru/20240324/846652576.html

В "Крокус Интернешнл" заявили, что будут помогать властям в деле о теракте

В "Крокус Интернешнл" заявили, что будут помогать властям в деле о теракте - 24.03.2024, ПРАЙМ

В "Крокус Интернешнл" заявили, что будут помогать властям в деле о теракте

Владеющая "Крокус сити холлом" компания выразила соболезнования в связи с терактом и заявила, что будет делать все возможное для помощи властям и спецслужбам в... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T06:03+0300

2024-03-24T06:03+0300

2024-03-24T06:03+0300

происшествия

крокус сити холл

расследование

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Владеющая "Крокус сити холлом" компания выразила соболезнования в связи с терактом и заявила, что будет делать все возможное для помощи властям и спецслужбам в расследовании этого преступления. Об этом сообщается на странице российского холдинга Crocus Group. "Российская компания "Крокус Интернешнл", владеющая концертным залом "Крокус сити холл", выражает глубокие соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни сотни людей. Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии", — сказано в сообщении. В компании заявили, что делают и будут делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также жертвам теракта. В компании поблагодарили всех зрителей, партнеров, артистов "за невероятную поддержку и деятельную помощь в этот тяжелый момент для нашей компании и для всей страны"."Отдельная благодарность команде концертного зала, которая в кризисной ситуации действовала профессионально, четко и героически, благодаря чему удалось спасти большинство гостей и сотрудников, находившихся в "Крокус сити холле" в этот вечер", - говорится в сообщении. Компания холдинга выразила признательность журналистам, которые круглосуточно работают на месте трагедии и дают проверенную и правдивую информацию от первоисточников. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846625599.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, расследование