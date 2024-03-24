https://1prime.ru/20240324/846653066.html

"Лента" усилила безопасность в магазинах

"Лента" усилила безопасность в магазинах - 24.03.2024, ПРАЙМ

"Лента" усилила безопасность в магазинах

Ритейлер "Лента" усилила безопасность в своих магазинах, складах и офисах, также сеть приняла решение оказать финансовую помощь пострадавших в ходе теракта в... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T06:13+0300

2024-03-24T06:13+0300

2024-03-24T06:13+0300

"лента"

безопасность

https://cdnn.1prime.ru/img/83640/29/836402922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03de930ecf9e185bd13b5452e8147c14.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" усилила безопасность в своих магазинах, складах и офисах, также сеть приняла решение оказать финансовую помощь пострадавших в ходе теракта в "Крокусе", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Во всех наших магазинах, распределительных центрах и офисах усилены меры безопасности, проведены дополнительные инструктажи персонала. Несколько наших сотрудников находились в "Крокус сити холле" во время теракта, никто из них не пострадал", - рассказали в пресс-службе. Ранее в субботу председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил агентству о том, что часть предприятий торговли и некоторые рестораны направят доходы за выходные пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле". До этого об усилении мер сообщили в Wildberries. По сообщению компании, было решено повысить уровень безопасности на складах, в том числе увеличить количество охраны. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://1prime.ru/20240323/846623801.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

"лента", безопасность