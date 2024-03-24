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Судоходная отрасль будет платить новый глобальный сбор, сообщили СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Судоходная отрасль будет платить новый глобальный сбор, сообщили СМИ
Судоходная отрасль будет платить новый глобальный сбор, сообщили СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ
Судоходная отрасль будет платить новый глобальный сбор, сообщили СМИ
Через несколько лет для мировой судоходной отрасли могут ввести обязательный глобальный сбор за выбросы парниковых газов. Об этом сообщил новостной портал BNN... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T07:51+0300
2024-03-24T07:51+0300
морские грузоперевозки
углеродный след
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Через несколько лет для мировой судоходной отрасли могут ввести обязательный глобальный сбор за выбросы парниковых газов. Об этом сообщил новостной портал BNN Breaking.По данным портала, Международная морская организация (IMO) намерена ограничивать выбросы углекислого газа и для этого прорабатывает указанную выше меру, которая повлияет на морские перевозки. Сейчас углеродный след отрасли составляет более миллиарда тонн CO2 в год.Предложение IMO направлено на доработку до следующего года, а начало уплаты сбора запланировано на 2027 год, сообщает BNN Breaking. Отмечается, что Евросоюз, Япония, Канада и ряд тихоокеанских островных государств поддержали данную инициативу, считая ее важным шагом к стимулированию использования перевозчиками судов с более низким содержанием углерода. Против выступили ОАЭ, Китай, Бразилия и другие южноамериканские страны, обеспокоенные потенциальным негативным воздействием указанной меры на их ВВП.
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морские грузоперевозки, углеродный след
морские грузоперевозки, углеродный след
07:51 24.03.2024
 
Судоходная отрасль будет платить новый глобальный сбор, сообщили СМИ

BNN Breaking: судоходная отрасль будет платить глобальный сбор за выбросы парниковых газов

© Unsplash/Quick PSМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Quick PS
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Через несколько лет для мировой судоходной отрасли могут ввести обязательный глобальный сбор за выбросы парниковых газов. Об этом сообщил новостной портал BNN Breaking.
По данным портала, Международная морская организация (IMO) намерена ограничивать выбросы углекислого газа и для этого прорабатывает указанную выше меру, которая повлияет на морские перевозки. Сейчас углеродный след отрасли составляет более миллиарда тонн CO2 в год.
Предложение IMO направлено на доработку до следующего года, а начало уплаты сбора запланировано на 2027 год, сообщает BNN Breaking.
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Отмечается, что Евросоюз, Япония, Канада и ряд тихоокеанских островных государств поддержали данную инициативу, считая ее важным шагом к стимулированию использования перевозчиками судов с более низким содержанием углерода. Против выступили ОАЭ, Китай, Бразилия и другие южноамериканские страны, обеспокоенные потенциальным негативным воздействием указанной меры на их ВВП.
 
морские грузоперевозкиуглеродный след
 
 
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