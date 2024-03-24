https://1prime.ru/20240324/846653963.html
Судоходная отрасль будет платить новый глобальный сбор, сообщили СМИ
Судоходная отрасль будет платить новый глобальный сбор, сообщили СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ
Судоходная отрасль будет платить новый глобальный сбор, сообщили СМИ
Через несколько лет для мировой судоходной отрасли могут ввести обязательный глобальный сбор за выбросы парниковых газов. Об этом сообщил новостной портал BNN... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T07:51+0300
2024-03-24T07:51+0300
2024-03-24T07:51+0300
морские грузоперевозки
углеродный след
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/12/841421214_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9826177aeaece30680ee974c02e4e574.jpg
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Через несколько лет для мировой судоходной отрасли могут ввести обязательный глобальный сбор за выбросы парниковых газов. Об этом сообщил новостной портал BNN Breaking.По данным портала, Международная морская организация (IMO) намерена ограничивать выбросы углекислого газа и для этого прорабатывает указанную выше меру, которая повлияет на морские перевозки. Сейчас углеродный след отрасли составляет более миллиарда тонн CO2 в год.Предложение IMO направлено на доработку до следующего года, а начало уплаты сбора запланировано на 2027 год, сообщает BNN Breaking. Отмечается, что Евросоюз, Япония, Канада и ряд тихоокеанских островных государств поддержали данную инициативу, считая ее важным шагом к стимулированию использования перевозчиками судов с более низким содержанием углерода. Против выступили ОАЭ, Китай, Бразилия и другие южноамериканские страны, обеспокоенные потенциальным негативным воздействием указанной меры на их ВВП.
https://1prime.ru/20240322/846591885.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/12/841421214_151:0:2284:1600_1920x0_80_0_0_b257bcc4a9f9763bdb0b068bf11907d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морские грузоперевозки, углеродный след
морские грузоперевозки, углеродный след
Судоходная отрасль будет платить новый глобальный сбор, сообщили СМИ
BNN Breaking: судоходная отрасль будет платить глобальный сбор за выбросы парниковых газов
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ.
Через несколько лет для мировой судоходной отрасли могут ввести обязательный глобальный сбор за выбросы парниковых газов. Об этом сообщил новостной портал BNN Breaking
.
По данным портала, Международная морская организация (IMO) намерена ограничивать выбросы углекислого газа и для этого прорабатывает указанную выше меру, которая повлияет на морские перевозки. Сейчас углеродный след отрасли составляет более миллиарда тонн CO2 в год.
Предложение IMO направлено на доработку до следующего года, а начало уплаты сбора запланировано на 2027 год, сообщает BNN Breaking.
Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах, сообщили СМИ
Отмечается, что Евросоюз, Япония, Канада и ряд тихоокеанских островных государств поддержали данную инициативу, считая ее важным шагом к стимулированию использования перевозчиками судов с более низким содержанием углерода. Против выступили ОАЭ, Китай, Бразилия и другие южноамериканские страны, обеспокоенные потенциальным негативным воздействием указанной меры на их ВВП.