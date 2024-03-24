https://1prime.ru/20240324/846654085.html

В результате теракта в "Крокусе" пострадали 152 человека, сообщили в МЧС

В результате теракта в "Крокусе" пострадали 152 человека, сообщили в МЧС - 24.03.2024, ПРАЙМ

В результате теракта в "Крокусе" пострадали 152 человека, сообщили в МЧС

В результате произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта пострадали 152 человека, из них пятеро детей. Об этом сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T07:57+0300

2024-03-24T07:57+0300

2024-03-24T07:57+0300

происшествия

крокус сити холл

пострадавшие

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В результате произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта пострадали 152 человека, из них пятеро детей. Об этом сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Московской области. "В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них 4 детей", — говорится в сообщении. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, пострадавшие