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США и Сербия не могут договориться по ущербу от авиаударов, считает эксперт
США и Сербия не могут договориться по ущербу от авиаударов, считает эксперт - 24.03.2024, ПРАЙМ
США и Сербия не могут договориться по ущербу от авиаударов, считает эксперт
Вашингтон и Белград стараются не затрагивать тему о числе жертв и экономическом ущербе, нанесенном Югославии натовскими бомбардировками потому, что по данному... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T08:13+0300
2024-03-24T08:13+0300
2024-03-24T08:13+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вашингтон и Белград стараются не затрагивать тему о числе жертв и экономическом ущербе, нанесенном Югославии натовскими бомбардировками потому, что по данному вопросу нет консенсуса, заявил РИА Новости старший научный сотрудник отдела истории Восточной Европы после Второй мировой войны Института славяноведения РАН Никита Бондарев. "Сербы говорят об одних цифрах (экономического ущерба — ред.), а американцы — о других. Несмотря на то, что отношения у властей Сербии и Соединенных Штатов сейчас вполне рабочие, этот вопрос стараются не поднимать, потому что никакого консенсуса там нет", – сказал он. По словам Бондарева, между двумя государствами нет консенсуса и по числу жертв. Он полагает, что должна была быть создана площадка, "на которой представители натовских стран и сербы сядут и наконец разберутся, и придут к какому-то общему результату, к каким-то общим цифрам". "По финансовой стороне ущерба и по числу жертв этого не происходит. До сих пор нет цифры, на которой сербы и американцы сошлись бы, а прошло 25 лет", – заключил эксперт. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной Республики Югославия, в которую в то время входили Сербия и Черногория. НАТО начала данную операцию без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиационные удары НАТО длились c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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нато, сербия
США и Сербия не могут договориться по ущербу от авиаударов, считает эксперт
Бондарев: США и Сербия не могут договориться по экономическому ущербу Югославии
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вашингтон и Белград стараются не затрагивать тему о числе жертв и экономическом ущербе, нанесенном Югославии натовскими бомбардировками потому, что по данному вопросу нет консенсуса, заявил РИА Новости старший научный сотрудник отдела истории Восточной Европы после Второй мировой войны Института славяноведения РАН Никита Бондарев.
"Сербы говорят об одних цифрах (экономического ущерба — ред.), а американцы — о других. Несмотря на то, что отношения у властей Сербии и Соединенных Штатов сейчас вполне рабочие, этот вопрос стараются не поднимать, потому что никакого консенсуса там нет", – сказал он.
По словам Бондарева, между двумя государствами нет консенсуса и по числу жертв.
Он полагает, что должна была быть создана площадка, "на которой представители натовских стран и сербы сядут и наконец разберутся, и придут к какому-то общему результату, к каким-то общим цифрам".
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"По финансовой стороне ущерба и по числу жертв этого не происходит. До сих пор нет цифры, на которой сербы и американцы сошлись бы, а прошло 25 лет", – заключил эксперт.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной Республики Югославия, в которую в то время входили Сербия и Черногория. НАТО начала данную операцию без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиационные удары НАТО длились c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.