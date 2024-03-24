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Рогов объяснил, зачем США предупреждали о терактах в России

Рогов объяснил, зачем США предупреждали о терактах в России - 24.03.2024, ПРАЙМ

Рогов объяснил, зачем США предупреждали о терактах в России

Предупреждение Вашингтона о готовящихся в России терактах были хитрым планом и бесполезным информационным шумом без конкретики, заявил РИА Новости председатель... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T08:25+0300

2024-03-24T08:25+0300

2024-03-24T08:25+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Предупреждение Вашингтона о готовящихся в России терактах были хитрым планом и бесполезным информационным шумом без конкретики, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов."Предупреждение американского посольства о возможных терактах в Москве, в том числе на концертах, по факту являлось бесполезным и ничтожным информационным шумом, своего рода хитрым планом, чтобы показать свою значимость, осведомленность и превосходство", — сказал он. Рогов отметил, что по факту данное предупреждение не имело никакой конкретики и больше носило цель посеять панику внутри российского общества. Он задался вопросом, почему США не передали точные данные замысла нападения и возможных исполнителей, если знали возможных терактах. "На эти вопросы еще предстоит ответить", — заявил Рогов.Американское посольство в РФ сообщило 8 марта, что отслеживает сообщения о планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. После теракта в "Крокус сити холле" в Белом доме заявили РИА Новости, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал РИА Новости, что посольство в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией.

https://1prime.ru/20240324/846651830.html

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крокус сити холл, сша