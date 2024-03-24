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В Крыму призвали признать киевский режим террористическим - 24.03.2024, ПРАЙМ
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В Крыму призвали признать киевский режим террористическим
В Крыму призвали признать киевский режим террористическим - 24.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму призвали признать киевский режим террористическим
На сегодняшний день имеются все основания признать киевский режим террористическим, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T08:31+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – ПРАЙМ. На сегодняшний день имеются все основания признать киевский режим террористическим, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта была предпринята самая массированная ракетная атака на город за последнее время. По его словам, предварительно, было сбито более 10 ракет. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. "Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе — своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", — пояснил Константинов. Он отметил, что, например, энергетическая блокада Крыма является типичным поведением террористического государства. Полуостров был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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украина, крым
УКРАИНА, КРЫМ
08:31 24.03.2024 (обновлено: 08:32 24.03.2024)
 
В Крыму призвали признать киевский режим террористическим

Глава крымского парламента Константинов призвал признать киевский режим террористическим

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – ПРАЙМ. На сегодняшний день имеются все основания признать киевский режим террористическим, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта была предпринята самая массированная ракетная атака на город за последнее время. По его словам, предварительно, было сбито более 10 ракет. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали.
"Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе — своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", — пояснил Константинов.
Он отметил, что, например, энергетическая блокада Крыма является типичным поведением террористического государства.
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Полуостров был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
 
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