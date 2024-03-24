https://1prime.ru/20240324/846654659.html

В Крыму призвали признать киевский режим террористическим

В Крыму призвали признать киевский режим террористическим - 24.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму призвали признать киевский режим террористическим

На сегодняшний день имеются все основания признать киевский режим террористическим, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T08:31+0300

2024-03-24T08:31+0300

2024-03-24T08:32+0300

украина

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_87a100d23f5f94f8e8a4f5e0a101cfc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – ПРАЙМ. На сегодняшний день имеются все основания признать киевский режим террористическим, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта была предпринята самая массированная ракетная атака на город за последнее время. По его словам, предварительно, было сбито более 10 ракет. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. "Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе — своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", — пояснил Константинов. Он отметил, что, например, энергетическая блокада Крыма является типичным поведением террористического государства. Полуостров был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.

https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-846500189.html

украина

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, крым