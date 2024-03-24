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Россияне побили шестилетний рекорд по покупкам смартфонов, пишут СМИ

Россияне побили шестилетний рекорд по покупкам смартфонов, пишут СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ

Россияне побили шестилетний рекорд по покупкам смартфонов, пишут СМИ

Продажи смартфонов в России в первом квартале превысили рекордный показатель 2018 года. При этом к концу текущего года ожидается новый рекорд. Об этом пишут... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T09:14+0300

2024-03-24T09:14+0300

2024-03-24T09:14+0300

экономика

смартфоны

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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Продажи смартфонов в России в первом квартале превысили рекордный показатель 2018 года. При этом к концу текущего года ожидается новый рекорд. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка и аналитиков.Согласно предварительным оценкам, по итогам первого квартала 2024 года в России было продано примерно 7,4 миллиона смартфонов, сообщает издание, ссылаясь на данные МТС. Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов рассказал "Известиям", что показатель на 15% превышает итоги прошлого года, при этом в денежном выражении рынок увеличился на 34% — до 186 миллиардов рублей.Губанов считает, что за первый квартал продажи смартфонов в РФ побьют рекорд и станут самыми высокими с 2018 года как по числу продаж, так и по объему выручки. По его мнению результат превзойдет и рекордные показатели первого квартала 2022 года, когда имела место массовая скупка смартфонов из-за приостановок продаж ряда брендов и иных факторов.Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что позитивная динамика связана с успехами в российской экономике, переориентацией бизнеса и политики властей в сторону дружественных стран. Согласно прогнозам Mobile Research Group, за 2024 год может быть установлен рекорд продаж смартфонов или рынок вплотную приблизится к таким показателям.

https://1prime.ru/20240320/smartfony-846495853.html

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смартфоны