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Россияне побили шестилетний рекорд по покупкам смартфонов, пишут СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Россияне побили шестилетний рекорд по покупкам смартфонов, пишут СМИ
Россияне побили шестилетний рекорд по покупкам смартфонов, пишут СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ
Россияне побили шестилетний рекорд по покупкам смартфонов, пишут СМИ
Продажи смартфонов в России в первом квартале превысили рекордный показатель 2018 года. При этом к концу текущего года ожидается новый рекорд. Об этом пишут... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T09:14+0300
2024-03-24T09:14+0300
экономика
смартфоны
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Продажи смартфонов в России в первом квартале превысили рекордный показатель 2018 года. При этом к концу текущего года ожидается новый рекорд. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка и аналитиков.Согласно предварительным оценкам, по итогам первого квартала 2024 года в России было продано примерно 7,4 миллиона смартфонов, сообщает издание, ссылаясь на данные МТС. Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов рассказал "Известиям", что показатель на 15% превышает итоги прошлого года, при этом в денежном выражении рынок увеличился на 34% — до 186 миллиардов рублей.Губанов считает, что за первый квартал продажи смартфонов в РФ побьют рекорд и станут самыми высокими с 2018 года как по числу продаж, так и по объему выручки. По его мнению результат превзойдет и рекордные показатели первого квартала 2022 года, когда имела место массовая скупка смартфонов из-за приостановок продаж ряда брендов и иных факторов.Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что позитивная динамика связана с успехами в российской экономике, переориентацией бизнеса и политики властей в сторону дружественных стран. Согласно прогнозам Mobile Research Group, за 2024 год может быть установлен рекорд продаж смартфонов или рынок вплотную приблизится к таким показателям.
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смартфоны
Экономика, смартфоны
09:14 24.03.2024
 
Россияне побили шестилетний рекорд по покупкам смартфонов, пишут СМИ

"Известия": в России побит рекорд по продажам смартфонов с 2018 года

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Продажи смартфонов в России в первом квартале превысили рекордный показатель 2018 года. При этом к концу текущего года ожидается новый рекорд. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка и аналитиков.
Согласно предварительным оценкам, по итогам первого квартала 2024 года в России было продано примерно 7,4 миллиона смартфонов, сообщает издание, ссылаясь на данные МТС. Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов рассказал "Известиям", что показатель на 15% превышает итоги прошлого года, при этом в денежном выражении рынок увеличился на 34% — до 186 миллиардов рублей.
Губанов считает, что за первый квартал продажи смартфонов в РФ побьют рекорд и станут самыми высокими с 2018 года как по числу продаж, так и по объему выручки. По его мнению результат превзойдет и рекордные показатели первого квартала 2022 года, когда имела место массовая скупка смартфонов из-за приостановок продаж ряда брендов и иных факторов.
Презентация iPhone 15 в Москве до старта продаж - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России
20 марта, 06:55
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что позитивная динамика связана с успехами в российской экономике, переориентацией бизнеса и политики властей в сторону дружественных стран. Согласно прогнозам Mobile Research Group, за 2024 год может быть установлен рекорд продаж смартфонов или рынок вплотную приблизится к таким показателям.
 
Экономикасмартфоны
 
 
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