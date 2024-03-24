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На границе Украины со странами ЕС в очередях застряли тысячи фур

На границе Украины со странами ЕС в очередях застряли тысячи фур - 24.03.2024, ПРАЙМ

На границе Украины со странами ЕС в очередях застряли тысячи фур

Примерно 3200 грузовых автомобилей ожидают в очередях на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией. Об этом сообщил в воскресенье в эфире... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T09:35+0300

2024-03-24T09:35+0300

2024-03-24T09:35+0300

украина

польские фермеры

доставка грузов

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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Примерно 3200 грузовых автомобилей ожидают в очередях на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Рада представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, польские фермеры продолжают усложнять движение для фур и блокируют три направления, ранее их было шесть. "Сейчас блокируются пункты пропуска "Ягодин", "Угринов", "Равва-Русская". На этих трех направлениях в совокупности в очереди находятся примерно 500 грузовиков, больше всего напротив "Ягодин". При этом есть очереди и напротив разблокированных пунктов. Порядка 800 грузовиков стоят напротив пункта "Краковец", 400 – возле "Шегини", — сказал Демченко. Кроме того, он сообщил, что очереди также появились и в направлении других стран. Так, возле пункта пропуска "Ужгород" в направлении Словакии в очереди стоят 300 грузовиков, пункта "Тиса" в сторону Венгрии – 800 фур, а у пункта "Порубное" в Румынию — 400 грузовых машин. Общепольский протест фермеров проходит с 9 февраля. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На погранпереходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями фермеров является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://1prime.ru/20240322/846592168.html

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украина, польские фермеры, доставка грузов