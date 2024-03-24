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"Единая Россия" собирает средства для пострадавших в "Крокусе"

"Единая Россия" собирает средства для пострадавших в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ

"Единая Россия" собирает средства для пострадавших в "Крокусе"

Партия "Единая Россия" собирает средства для помощи пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщила пресс-служба партии. | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T10:05+0300

2024-03-24T10:05+0300

2024-03-24T11:31+0300

происшествия

крокус сити холл

единая россия

помощь

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" собирает средства для помощи пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщила пресс-служба партии. "Единая Россия проводит сбор средств и направит их в помощь пострадавшим в теракте, а также родственникам погибших в "Крокус cити холл". Средства собираются через благотворительный фонд "Добромир", — сказано в Telegram-канале партии. Глава Центрисполкома ЕР Александр Сидякин сообщил, что собранные средства пойдут на психологическую реабилитацию пострадавших и родственников погибших, их медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, а также другую необходимую помощь. "В течение вчерашнего дня мы общались с представителями российского бизнеса. Они готовы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, детям, потерявшим родителей в этой чудовищной трагедии. Многие наши депутаты разных уровней, в том числе из регионов, тоже хотят помочь", — сказал он и добавил, что региональные отделения "Единой России" в Москве и Подмосковье обеспечат необходимую связь с людьми, которые нуждаются в такой помощи. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл, единая россия, помощь