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НАТО всегда обманывает мир, заявил бывший глава спецслужб Сербии

НАТО всегда обманывает мир, заявил бывший глава спецслужб Сербии - 24.03.2024, ПРАЙМ

НАТО всегда обманывает мир, заявил бывший глава спецслужб Сербии

Североатлантический альянс всегда обманывает мир, находя поводы для своих действий, обманывал он и по поводу Югославии, заявил РИА Новости бывший глава... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T10:16+0300

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2024-03-24T10:16+0300

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БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Североатлантический альянс всегда обманывает мир, находя поводы для своих действий, обманывал он и по поводу Югославии, заявил РИА Новости бывший глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. Сегодня исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. По словам Вулина, бомбардировки НАТО Югославии стали последним большим безнаказанным преступлением двадцатого века, за которое никогда никто не отвечал и не хочет отвечать. "НАТО обманывала мир, как ранее обманывала СССР, что не будет расширяться на Восток. Как впоследствии обманывала Россию, что будет соблюдать Минские соглашения (по Украине — ред.). А тогда врала всему миру, что сербы – преступники, которые проводят геноцид на территории Косово и Метохии. Потом лгали, что у (иракского лидера — ред.) Саддама Хусейна было оружие массового уничтожения, что (ливийский лидер — ред.) Муаммар Каддафи хотел напасть на всю остальную планету и что Афганистану принесут мир", — пояснил Вулин. При этом "пока НАТО врала миру, мы знали правду", добавил он. По его словам, правда в том, что НАТО хотела уничтожить Сербию, а уничтожила международное право. "Сербия выжила, но международное право – нет. Джин был выпущен из бутылки. Изменения границ больше никто никогда не сможет остановить", — констатировал Вулин. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной Республики Югославия, в которую в то время входили Сербия и Черногория. НАТО начала данную операцию без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Авиационные удары НАТО длились c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.Полный текст интервью читайте на ria.ru в 12:00.

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