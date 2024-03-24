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Захарова прокомментировала заявления США о непричастности Украины к теракту - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала заявления США о непричастности Украины к теракту
Захарова прокомментировала заявления США о непричастности Украины к теракту - 24.03.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала заявления США о непричастности Украины к теракту
До момента завершения расследования теракта в "Крокус сите холле" любое оправдание Вашингтоном Украины следует рассматривать как улику, считает официальный... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T10:49+0300
2024-03-24T10:49+0300
происшествия
крокус сити холл
мария захарова
украина
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. До момента завершения расследования теракта в "Крокус сите холле" любое оправдание Вашингтоном Украины следует рассматривать как улику, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Пока следствие по теракту в "Крокус cити холл" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика", — отметила она в Telegram-канале. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, мария захарова, украина
Происшествия, Крокус сити холл, Мария Захарова, УКРАИНА
10:49 24.03.2024
 
Захарова прокомментировала заявления США о непричастности Украины к теракту

Захарова: до расследования теракта любое оправдание Вашингтоном Украины будет уликой

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. До момента завершения расследования теракта в "Крокус сите холле" любое оправдание Вашингтоном Украины следует рассматривать как улику, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пока следствие по теракту в "Крокус cити холл" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика", — отметила она в Telegram-канале.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
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Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлМария ЗахароваУКРАИНА
 
 
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