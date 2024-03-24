https://1prime.ru/20240324/846656156.html

Белград не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб Сербии

Белград не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб Сербии - 24.03.2024, ПРАЙМ

Белград не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб Сербии

Белград не введет антироссийские санкции, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости бывший глава Агентства безопасности и информации (БИА,... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T11:05+0300

2024-03-24T11:05+0300

2024-03-24T11:05+0300

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БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Белград не введет антироссийские санкции, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости бывший глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. "Президент (Александр) Вучич – единственный свободный государственный деятель в Европе, который смеет сказать, что не будет вводить санкции против РФ и что прислушивается к своему народу. Это позиция сербского народа – мы не желаем быть частью антироссийской истерии", — сказал Вулин. Он отметил, что давление со стороны Запада на Сербию велико. Оно всегда начинается с нападок в СМИ, затем экономически — отзывом и замедлением прямых иностранных инвестиций, "замедлением нашего европейского пути, вплоть до нападок на отдельных официальных лиц". "Поэтому я включен в санкционный список США. Поэтому в итоге и подал в отставку с поста главы Агентства безопасности и информации (сербские спецслужбы, — ред), потому что не хотел, чтобы мои санкции переносились на всю Сербию", — пояснил Вулин. Он также напомнил, что Вучич получает со стороны западных политиков "прямые угрозы политическим небытием и добавил, что это очень часто может быть угрозой жизни, говоря о судьбах некоторых неугодных Западу политиков. Вулин полагает, что вопрос о введении санкций лежит не в практической, а в идеологической плоскости. "Для России санкции, которые могла бы ввести Сербия, незначительны. Это мы покупаем у вас газ, а не вы у нас. Мы не можем чем-либо навредить российской экономике, если введем санкции. Санкции - это, с одной стороны, политическое давление (на Россию), с другой – психологический сигнал России, что у нее нигде нет союзников. А в долгосрочной перспективе это разрушение отношений России и Сербии настолько, чтобы Сербия никогда больше не исправила своих отношений с Россией, и навсегда осталась противником, а затем и неприятелем России. В этом заключается их желание и план, против которого мы боремся", — пояснил он. В 2023 году Минфин США включил Вулина в санкционный список "за коррупционные и дестабилизирующие действия, которые способствовали вредоносной деятельности России в регионе". После этого Вулин добровольно покинул свой пост.Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).Полный текст интервью читайте на ria.ru в 12:00.

https://1prime.ru/20240322/846609777.html

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сербия, россия, запад