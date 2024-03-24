Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белград не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб Сербии - 24.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240324/846656156.html
Белград не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб Сербии
Белград не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб Сербии - 24.03.2024, ПРАЙМ
Белград не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб Сербии
Белград не введет антироссийские санкции, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости бывший глава Агентства безопасности и информации (БИА,... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T11:05+0300
2024-03-24T11:05+0300
политика
сербия
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_30ca904cdbd01203060887ca63d79df1.jpg
БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Белград не введет антироссийские санкции, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости бывший глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. "Президент (Александр) Вучич – единственный свободный государственный деятель в Европе, который смеет сказать, что не будет вводить санкции против РФ и что прислушивается к своему народу. Это позиция сербского народа – мы не желаем быть частью антироссийской истерии", — сказал Вулин. Он отметил, что давление со стороны Запада на Сербию велико. Оно всегда начинается с нападок в СМИ, затем экономически — отзывом и замедлением прямых иностранных инвестиций, "замедлением нашего европейского пути, вплоть до нападок на отдельных официальных лиц". "Поэтому я включен в санкционный список США. Поэтому в итоге и подал в отставку с поста главы Агентства безопасности и информации (сербские спецслужбы, — ред), потому что не хотел, чтобы мои санкции переносились на всю Сербию", — пояснил Вулин. Он также напомнил, что Вучич получает со стороны западных политиков "прямые угрозы политическим небытием и добавил, что это очень часто может быть угрозой жизни, говоря о судьбах некоторых неугодных Западу политиков. Вулин полагает, что вопрос о введении санкций лежит не в практической, а в идеологической плоскости. "Для России санкции, которые могла бы ввести Сербия, незначительны. Это мы покупаем у вас газ, а не вы у нас. Мы не можем чем-либо навредить российской экономике, если введем санкции. Санкции - это, с одной стороны, политическое давление (на Россию), с другой – психологический сигнал России, что у нее нигде нет союзников. А в долгосрочной перспективе это разрушение отношений России и Сербии настолько, чтобы Сербия никогда больше не исправила своих отношений с Россией, и навсегда осталась противником, а затем и неприятелем России. В этом заключается их желание и план, против которого мы боремся", — пояснил он. В 2023 году Минфин США включил Вулина в санкционный список "за коррупционные и дестабилизирующие действия, которые способствовали вредоносной деятельности России в регионе". После этого Вулин добровольно покинул свой пост.Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).Полный текст интервью читайте на ria.ru в 12:00.
https://1prime.ru/20240322/846609777.html
сербия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_0fe28373a1c510327bdd86f93f254f37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сербия, россия, запад
Политика, СЕРБИЯ, РОССИЯ, ЗАПАД
11:05 24.03.2024
 
Белград не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб Сербии

Экс-глава спецслужб Сербии: Белград не введет санкции против РФ, несмотря на давление

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Белград не введет антироссийские санкции, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости бывший глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.
"Президент (Александр) Вучич – единственный свободный государственный деятель в Европе, который смеет сказать, что не будет вводить санкции против РФ и что прислушивается к своему народу. Это позиция сербского народа – мы не желаем быть частью антироссийской истерии", — сказал Вулин.
Он отметил, что давление со стороны Запада на Сербию велико. Оно всегда начинается с нападок в СМИ, затем экономически — отзывом и замедлением прямых иностранных инвестиций, "замедлением нашего европейского пути, вплоть до нападок на отдельных официальных лиц".
"Поэтому я включен в санкционный список США. Поэтому в итоге и подал в отставку с поста главы Агентства безопасности и информации (сербские спецслужбы, — ред), потому что не хотел, чтобы мои санкции переносились на всю Сербию", — пояснил Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич
Теракт в Москве похож на методы одной мировой державы, заявил Вучич
22 марта, 23:49
Он также напомнил, что Вучич получает со стороны западных политиков "прямые угрозы политическим небытием и добавил, что это очень часто может быть угрозой жизни, говоря о судьбах некоторых неугодных Западу политиков.
Вулин полагает, что вопрос о введении санкций лежит не в практической, а в идеологической плоскости.
"Для России санкции, которые могла бы ввести Сербия, незначительны. Это мы покупаем у вас газ, а не вы у нас. Мы не можем чем-либо навредить российской экономике, если введем санкции. Санкции - это, с одной стороны, политическое давление (на Россию), с другой – психологический сигнал России, что у нее нигде нет союзников. А в долгосрочной перспективе это разрушение отношений России и Сербии настолько, чтобы Сербия никогда больше не исправила своих отношений с Россией, и навсегда осталась противником, а затем и неприятелем России. В этом заключается их желание и план, против которого мы боремся", — пояснил он.
В 2023 году Минфин США включил Вулина в санкционный список "за коррупционные и дестабилизирующие действия, которые способствовали вредоносной деятельности России в регионе". После этого Вулин добровольно покинул свой пост.
Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 12:00.
 
ПолитикаСЕРБИЯРОССИЯЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала