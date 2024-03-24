https://1prime.ru/20240324/846656486.html
Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 154
Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 154 - 24.03.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 154
Согласно обновленному минздравом Московской области списку пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", их число составляет 154 человека. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T11:12+0300
2024-03-24T11:12+0300
2024-03-24T11:12+0300
происшествия
крокус сити холл
пострадавшие
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Согласно обновленному минздравом Московской области списку пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", их число составляет 154 человека. Из списка следует, что 107 человек госпитализированы, 44 получают амбулаторную помощь, еще трое пациентов выписаны. Список размещен на официальном сайте минздрава Подмосковья. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, пострадавшие
Происшествия, Крокус сити холл, пострадавшие
Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 154
Минздрав Подмосковья: число пострадавших при теракте в "Крокусе" возросло до 154
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ.
Согласно обновленному минздравом Московской области списку
пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", их число составляет 154 человека.
Из списка следует, что 107 человек госпитализированы, 44 получают амбулаторную помощь, еще трое пациентов выписаны.
Список размещен на официальном сайте минздрава Подмосковья.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.